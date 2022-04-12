Basit hatalar mağlubiyeti getirdi

Yurdum Gençlikspor Antrenörü Durak Tekgül, sonucu yaptıkları basit hataların belirlediğini söyledi. Maça soyunma odasında ne konuştularsa onları uygulayarak başladıklarını hatırlatan Tekgül, ‘’Savunma ve hücumda ne istediysek takım yaptı. Dışardan bulduğumuz sayılarla rakibin bozulacağını biliyorduk bunu da bir yere kadar uyguladık. Daha sonra uzun oyuncularımızı da devreye sokarak maçı final periyoduna taşıdık. Final periyodunda ve genel olarak faul atışlarımızdaki düşük yüzde, yaptığımız basit top kayıplarına birde panik eklenince sonuç mağlubiyet oldu. Bizi en çok üzende rakibin bizi oynayarak değil de bizim hatalarımızla yenmesi oldu. Sonuç olarak biz takım olarak bu maçtan almamız gereken dersi aldık. Hafta sonu oynayacağımız Ankara Söğütsen Seramik maçına daha iyi hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyet için çıkacağız. Buradan tüm Yozgat spor severlere hafta sonu bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz’’ dedi.