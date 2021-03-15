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Başer okçuluk talimi yaptı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bozok Geleneksel Okçuluk Kulübü’nün okçuluk çalışmalarını izledi, sporcular ile birlikte ok attı.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:57
Başer okçuluk talimi yaptı

Hedefi tutturan Başer, geleneksel okçuluğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için her türlü desteği vereceklerini söyledi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,  AK Parti Sosyal İşler Başkanı Nurullah Nurdoğan, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Gönül ve partililer ile birlikte Bozok Geleneksel Okçuluk Kulübü’nü ziyaret ederek,  okçuluk talimi yaptı. Yozgat’ın spor merkezine dönüştürülmesi noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiren ve hazırlanan projeleri yakından takip eden Milletvekili Başer, Bozok Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Şükrü Yalman’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda atış talimi yapan Milletvekili Başer, okçuluk tesisi konusunda çalışmalar yapılmasına katkı vereceğini belirtti. Başer, “Bozok Geleneksel Okçuluk Kulübü’nü ziyaret ettik. Kulüp Başkanı Şükrü Yalman kardeşimizden faaliyetleri ve ata sporumuz okçuluğun Yozgat’ımızda geliştirilmesi ve sevdirilmesi hususundaki çalışmaları hakkında bilgi aldık” dedi. Geleneksel okçuluğun son dönemlerde yoğun ilgi görmeye başladığına değinen Milletvekili Başer, Türkiye şampiyonalarının Yozgat’ta yapılması ve tesisleşme noktasında çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi. 

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Başer Okçuluk Talimi Yaptı
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