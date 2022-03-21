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Başer Judo turnuvasını izledi

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği memleketi Yozgat’ta Judo Türkiye Şampiyonası finallerini de izledi.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:43
Başer Judo turnuvasını izledi

Yozgat’ın ev sahipliğinde Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Judo Türkiye Şampiyonası finallerini partilileri ile birlikte izleyen Milletvekili Başer, Türkiye şampiyonu olabilmek için kıyasıya mücadele eden genç Judocuları tebrik etti. Türkiye’nin dört bir yanında Yozgat’a gelerek şampiyon olmak için mücadele eden çocukların şampiyonasını izlediğini dile getiren Milletvekili Başer, ‘’Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 2021-2022 öğretim yılı okul sporları yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği turnuvasına katıldık. Turnuvada yarışan genç kardeşlerime başarılar diliyorum. Ödül almaya hak kazanan genç kardeşlerimi de şimdiden tebrik ediyorum’’ dedi. 
Geçtiğimiz haftalarda Yozgat’ta 700 civarında sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Güreş Türkiye Şampiyonası’nın ardından Judo Türkiye şampiyonasına Yozgat’ın ev sahipliği yapmasının önemli olduğuna vurgu yapan Milletvekili Başer, ‘’Memleketimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Judo Türkiye şampiyonasına 57 ilden 408 sporcunun katılım sağladı.  195 kız ve 213 erkek Judocunun mücadele edeceği müsabakalar sonunda rakiplerini geride bırakarak Türkiye derecesi elde edecek olan sporcular başta olmak üzere burada mücadele eden tüm sporculara başarılar diliyorum’’ dedi. 

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