Başarılı sporcudan ziyaret

Kaymakam Işık, başarılı sporcuya çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ali Rıza Girgin, Okul Müdürü Mustafa Çağlayan ve dereceye giren öğrenci Muhammet Çetin’i makamında kabul edin Kaymakam Selami Işık genç sporcuyu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Kaymakam Işık, ‘’Öğrencimiz, çeyrek finalde geçirmiş olduğu talihsiz bir sakatlık neticesi finale çıkamamış ve turnuvayı ilk 8 arasına girerek tamamlamıştır. Öğrencimiz, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Milli Takım İzleme Listesine alınmıştır. Böyle büyük bir başarının altına imza atarak hem Yozgat’ı, hem de Sarıkaya ilçemizi gururlandıran başarılı sporcumuz Muhammed Çetin’i ben de canı gönülden kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.