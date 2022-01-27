BAL’A kar engeli

Bu hafta sonu başlaması planlanan Bölgesel Amatör Ligi’nin ikinci devre müsabakaları tüm Türkiye’yi etkisi altına yoğun kar yağışı nedeniyle bir hafta sonrasına ertelendiği bildirildi. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Hakan Bektaş, 29-30 Ocak tarihinde oynanacak olan 2021-2022 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. Devre 1. Hafta Müsabakalarının, tüm yurt genelinde yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı, lig fikstürünün tamamının 1 hafta kaydırılarak 05-06 Şubat tarihlerinde oynanacağını söyledi. Bektaş, ‘’Ayrıca, 23 Ocak tarihinde 1. Haftası oynanan BAL 5. Bölge 1. Grup müsabakaları, 2. Haftasından başlayarak diğer tüm gruplarda olduğu gibi fikstür tarihleri kaydırılarak oynanmaya devam edecektir’’ dedi.