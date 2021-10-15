BAL Fikstürü belli oldu

Yozgatspor 1959 FK Ankara DSİ deplasmanına çıkarken, Sorgun Belediyespor ise Osmancık Belediyespor deplasmanında mücadele edecek. Çayıralan Esnafspor ise ilk haftayı maç yapmadan bay geçecek. 2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez tarafından gerçekleştirilen bölge ve grupların kura ve fikstür çekimi törenine TFF Malatya Bölge Müdürü ve BAL Koordinatörü Fahrettin Eserdi, TASKK Genel Başkan Yardımcıları Cahit Erdem, Şener Aydın ve Remzi Ay ile MHK Üyesi Ahmet Erdoğan katıldı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılmadığı kura çekimi töreni TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. 2021-2022 Sezonunda BAL'da 260 takım mücadele edecek. 2021-2022 sezonunda BAL, her biri üç ayrı gruptan oluşan 9 bölgede, toplam 27 grupta 260 takımın katılımıyla oynanacak. 6 ve daha fazla takımla temsil edilen İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Manisa ve Trabzon illeri birden fazla, beş ve daha az takımla temsil edilen iller ise aynı grupta yer aldı. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre yapılacak. Her bölgede grup birincisi olan 3’er takım, kendi bölgelerindeki grup birincileri ile tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. Bölge Birinciliği Play Off müsabakaları sonunda 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak. 2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig’de grup müsabakaları 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak ve 27 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Bölge birinciliği müsabakaları ise 9-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Bölgesel Amatör Lig Statüsü, önümüzdeki günlerde TFF Yönetim Kurulu’nun onayından sonra ilan edilecek.

Yozgat’ı temsil edecek olan takımlarımızın oynayacağı müsabakalar ise şu şekilde;

1’inci hafta

Osmancık Belediyespor - Sorgun Belediyespor,

Ankara DSİspor - Yozgatspor 1959

2’inci hafta

Yozgatspor 1959 FK - Çayıralan

Sorgun Belediyespor - Keçiören

3’üncü hafta

Mucur Yabanlıspor - Sorgun BLD

Çayıralan Esnaf - Yeşil Kamanspor

4’üncü hafta

Yeşil Kamanspor - Yozgatspor 1959

Ankara T.K.İ. - Çayıralan Esnafspor

Sorgun Belediyespor - Ankara DSİ

5’inci hafta

Yozgatspor 1959 FK - Ankara T.K.İ.

Çayıralan Esnafspor - Sorgun BLD

6’ıncı hafta

Sorgun Belediyespor - Yozgatspor

Osmancık Belediyespor - Çayıralan

7’inci hafta

Yeşil Kamanspor - Sorgun BLD

Çayıralan Esnafspor - Keçiören

Yozgatspor - Osmancık BLD

8’inci hafta

Sorgun BLD - Ankara T.K.İ.

Mucur Yabanlıspor - Çayıralan

Keçiören - Yozgatspor 1959 FK

9’uncu hafta

Çayıralan - Ankara DSİspor

Yozgatspor - Mucur Yabanlıspor

