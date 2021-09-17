BAL 30 Ekim’de başlıyor

Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor takımlarının da mücadele edeceği kısa adı BAL olan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin 30-31 Ekim tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacağı kaydedildi. Bölgesel Amatör Lig’de 2021 – 2022 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. BAL’da bu sezon oynama hakkı olan 278 takımdan 263’ünün başvurusu kabul edildi. Katılacak olan takımların 249’u geçen sezon BAL’da yer alan takımlardan oluşurken, 14’ü geçen sezon TFF 3. Lig’den düşen takımlardan oluşuyor. BAL takımlarının 2021-2022 sezonunda müsabakalarını oynayacakları sahaların denetimi yapıldıktan sonra statü yayınlanıp, gruplandırma ve fikstür çekiminin ardından TFF Sağlık ve Bilim Kurullarının onayı doğrultusunda 30-31 Ekim tarihinde müsabakaların başlayacağı ifade edildi.