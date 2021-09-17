Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
481.19
DOLAR
8.5292
STERLİN
11.8017
EURO
10.0726

BAL 30 Ekim’de başlıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin 30 Ekim tarihinde başlayacağı bildirildi.

17 Eylül 2021 Cuma 00:49
BAL 30 Ekim’de başlıyor

Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor takımlarının da mücadele edeceği kısa adı BAL olan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin 30-31 Ekim tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacağı kaydedildi. Bölgesel Amatör Lig’de 2021 – 2022 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. BAL’da bu sezon oynama hakkı olan 278 takımdan 263’ünün başvurusu kabul edildi. Katılacak olan takımların 249’u geçen sezon BAL’da yer alan takımlardan oluşurken, 14’ü geçen sezon TFF 3. Lig’den düşen takımlardan oluşuyor. BAL takımlarının 2021-2022 sezonunda müsabakalarını oynayacakları sahaların denetimi yapıldıktan sonra statü yayınlanıp, gruplandırma ve fikstür çekiminin ardından TFF Sağlık ve Bilim Kurullarının onayı doğrultusunda 30-31 Ekim tarihinde müsabakaların başlayacağı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
BAL 30 Ekim’de BaşlıyorBalBölgesel Amatör LigYozgatsporSorgun BelediyesporÇayıralan EsnafsporAmatör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdağmadeni’nde Kick-Boks kursu
Akdağmadeni’nde Kick-Boks kursu
Öğretmenlerden Spor Salonu ve sanat atölyesi
Öğretmenlerden Spor Salonu ve sanat atölyesi
Yemenoğlu’na teşekkür
Yemenoğlu’na teşekkür
Sorgun’un hedefi şampiyonluk
Sorgun’un hedefi şampiyonluk
Beytullah ve Nizamettin Çubukspor’da
Beytullah ve Nizamettin Çubukspor’da
Seyit Ali Ankasspor’da
Seyit Ali Ankasspor’da
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim