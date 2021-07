Atiye ve Buse kampta

Dün Ankara’da başlayan kamp 5 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Yozgat’ın gururu kadın hentbolcular Semanur Buse Baran ve Atiye Gülseven’in bu kamp döneminde gösterecekleri performans onların 7-15 Ağustos tarihleri arasında Litvanya’da gerçekleştirilecek olan Avrupa şampiyonası kadrosunda yer almalarını sağlayacak. Kamp öncesinde hafif sakatlığı bulunan Atiye Gülseven, milli takım ikinci kampında ayak bileğinden hafif bir sakatlık yaşadığını ve bu nedenle üçüncü kamp dönemi katılamadığını hatırlattı. Sakatlığının tamamen iyileştiğini ve milli takımın son kampı öncesinde de Antrenörü Enis Atmaca gözetiminde çok iyi hazırlandığını vurgulayan Atiye Gülseven, ‘’Ankara kampında elimden gelenin en iyisini yaparak milli takım antrenörlerinin gözüne gireceğime inanıyorum. Hayalim ve hedefim olan milli takım formasına şuanda çok yakınım her şey kendi elimde. Avrupa şampiyonası öncesinde ki bu son hazırlık kampında arkadaşım Semanur Buse Baran ile birlikte kendimizi gösterip Litvanya kafilesindeki yerimizi almak istiyoruz’’ dedi.

Pivot Semanur Buse Baranı ise Cumartesi günü başlayan U17 Kadın Hentbol Milli takımının son hazırlık kampındaki yerini aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Yapılan 4 hazırlık kampının tamamında da yer aldığını hatırlatan Semanur Buse Baran, ‘’Bu son hazırlık kampı Litvanya’da başlayacak olan Avrupa şampiyonasının provası olacak. Birinci ligde süper ligde mücadele eden kendi yaşıtım arkadaşlarımız var. Onlar ile milli takım forması için tatlı bir rekabet içerisine girdik. Ben kamp dönemi boyunca elimden gelenin en iyisini yapacağım ve milli takım formasını kapacağıma inanıyorum. Kamp öncesinde her zaman yanımda olan ve bana güvenen ailemin, Kulüp Yönetimimin ve özellikle Antrenörüm Enis Atmaca’nın güvenini boşa çıkarmayacağım ve 7 Ağustos tarihinde başlayacak olan U17 Kadınlar hentbol Avrupa şampiyonasında milli takımımızın kadrosunda bende yer alacağım’’ diye konuştu.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca ise, yıllarca emek verip yetiştirdiğim Pivot Semanur Buse Baran ile Orta Oyun Kurucu Atiye Gülseven’in milli takım kampında olmaları ve milli takım formasına yakın olmalarının kendisini çok gururlandırdığını vurguladı. Milli takım kadrosuna girip girmemelerinin tamamen kendi ellerinde olduğunun altını çizen Atmaca, ‘’Ben yıllarca oyuncularımın gelişmesi için elimden geleni yaptım. Şimdi yaptığım bu çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Atiye Gülseven ile Semanur Buse Baran şuanda U17 milli takımımızın formasını giyecek en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Ankara’da 13 gün sürecek olan milli takımının Avrupa Şampiyonası öncesindeki son hazırlık kampında ben inanıyorum ki hem Buse hem de Atiye ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar ve Litvanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında Türk Milli Takımımızın formasını başarıyla giyeceklerdir. Bir sakatlık, yada heyecanlarına yenik düşmemeleri durumunda iki oyuncumda Milli takımdaki yerlerini alacaklardır ve Türk Milli Takımının her kademesinde ülkelerine uzun süre hizmet edeceklerdir. Oyuncularıma bu uzun kamp döneminde başarılar diliyorum’’ şeklinde konuştu.

U17 Kadın Milli Takımımız 07-15 Ağustos tarihleri arasında Litvanya’nın Klaipeda şehrinde 2021 Yıldız Kadın Avrupa Hentbol Şampiyonasına katılacak. 6 Ağustos Cuma günü Litvanya'ya gidecek olan Millilerimiz, 07-15 Ağustos tarihleri arasında İzlanda, Polonya, Belarus ve Letonya ile B grubunda mücadele edecek.