Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1351.59
ALTIN
495.83
DOLAR
8.5495
STERLİN
11.7903
EURO
10.0776

Atiye ve Buse kampta

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncuları Semanur Buse Baran ve Atiye Gülseven U17 hentbol kadın milli takımının Avrupa Şampiyonasının son hazırlıklarını yapılacağı milli takım kampına katıldılar.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 00:29
Atiye ve Buse kampta

Dün Ankara’da başlayan kamp 5 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Yozgat’ın gururu kadın hentbolcular Semanur Buse Baran ve Atiye Gülseven’in bu kamp döneminde gösterecekleri performans onların 7-15 Ağustos tarihleri arasında Litvanya’da gerçekleştirilecek olan Avrupa şampiyonası kadrosunda yer almalarını sağlayacak. Kamp öncesinde hafif sakatlığı bulunan Atiye Gülseven, milli takım ikinci kampında ayak bileğinden hafif bir sakatlık yaşadığını ve bu nedenle üçüncü kamp dönemi katılamadığını hatırlattı. Sakatlığının tamamen iyileştiğini ve milli takımın son kampı öncesinde de Antrenörü Enis Atmaca gözetiminde çok iyi hazırlandığını vurgulayan Atiye Gülseven, ‘’Ankara kampında elimden gelenin en iyisini yaparak milli takım antrenörlerinin gözüne gireceğime inanıyorum. Hayalim ve hedefim olan milli takım formasına şuanda çok yakınım her şey kendi elimde. Avrupa şampiyonası öncesinde ki bu son hazırlık kampında arkadaşım Semanur Buse Baran ile birlikte kendimizi gösterip Litvanya kafilesindeki yerimizi almak istiyoruz’’ dedi. 
Pivot Semanur Buse Baranı ise Cumartesi günü başlayan U17 Kadın Hentbol Milli takımının son hazırlık kampındaki yerini aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Yapılan 4 hazırlık kampının tamamında da yer aldığını hatırlatan Semanur Buse Baran, ‘’Bu son hazırlık kampı Litvanya’da başlayacak olan Avrupa şampiyonasının provası olacak. Birinci ligde süper ligde mücadele eden kendi yaşıtım arkadaşlarımız var. Onlar ile milli takım forması için tatlı bir rekabet içerisine girdik. Ben kamp dönemi boyunca elimden gelenin en iyisini yapacağım ve milli takım formasını kapacağıma inanıyorum. Kamp öncesinde her zaman yanımda olan ve bana güvenen ailemin, Kulüp Yönetimimin ve özellikle Antrenörüm Enis Atmaca’nın güvenini boşa çıkarmayacağım ve 7 Ağustos tarihinde başlayacak olan U17 Kadınlar hentbol Avrupa şampiyonasında milli takımımızın kadrosunda bende yer alacağım’’ diye konuştu.
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca ise, yıllarca emek verip yetiştirdiğim Pivot Semanur Buse Baran ile Orta Oyun Kurucu Atiye Gülseven’in milli takım kampında olmaları ve milli takım formasına yakın olmalarının kendisini çok gururlandırdığını vurguladı. Milli takım kadrosuna girip girmemelerinin tamamen kendi ellerinde olduğunun altını çizen Atmaca, ‘’Ben yıllarca oyuncularımın gelişmesi için elimden geleni yaptım. Şimdi yaptığım bu çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Atiye Gülseven ile Semanur Buse Baran şuanda U17 milli takımımızın formasını giyecek en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Ankara’da 13 gün sürecek olan milli takımının Avrupa Şampiyonası öncesindeki son hazırlık kampında ben inanıyorum ki hem Buse hem de Atiye ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar ve Litvanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında Türk Milli Takımımızın formasını başarıyla giyeceklerdir. Bir sakatlık, yada heyecanlarına yenik düşmemeleri durumunda iki oyuncumda Milli takımdaki yerlerini alacaklardır ve Türk Milli Takımının her kademesinde ülkelerine uzun süre hizmet edeceklerdir. Oyuncularıma bu uzun kamp döneminde başarılar diliyorum’’ şeklinde konuştu. 
U17 Kadın Milli Takımımız 07-15 Ağustos tarihleri arasında Litvanya’nın Klaipeda şehrinde 2021 Yıldız Kadın Avrupa Hentbol Şampiyonasına katılacak. 6 Ağustos Cuma günü Litvanya'ya gidecek olan Millilerimiz, 07-15 Ağustos tarihleri arasında İzlanda, Polonya, Belarus ve Letonya ile B grubunda mücadele edecek. 

Anahtar Kelimeler:
Atiye Ve Buse Kampta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozokspor seçme yapacak
Bozokspor seçme yapacak
Okçular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Okçular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Kasapoğlu'ndan ziyaret
Kasapoğlu'ndan ziyaret
Kayaalp eksiğini tamamlayacak
Kayaalp eksiğini tamamlayacak
Yengenin gözü altında
Yengenin gözü altında
Polat sporcular ile buluştu
Polat sporcular ile buluştu

banner119

banner123

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim