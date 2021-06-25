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Arslan söylemlere kulak vermeli

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın taraf tarın ve halkın söylemlerine kulak vermesi gerektiğini söyledi.

25 Haziran 2021 Cuma 00:34
Arslan söylemlere kulak vermeli

Geçtiğimiz sezon misli.com Üçüncü Ligi’nde mücadele eden ve sezon sonu puan cetvelinin son sırasında ligi tamamlayarak Bölgesel Amatör Lige düşen Yozgatspor için Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, yaptığı yazılı açıklamada Yozgatspor’a verilecek olan her türlü desteğin yanında olduğunu bildirdi. 
Şehrimizin ortak değeri ve markası olan Yozgatspor konusuna değinmek isteyen Aydoğmuş, Yozgatspor’un profesyonel lige veda edip Bölgesel Amatör Lig’e düştüğünü hatırlattı. Yozgatlılar ile yaptığı istişarelerde içine düşülen bu durumdan morallerin oldukça düşük olduğunu gözlemlemekte olduğunu vurgulayan Aydoğmuş, ‘’Şehrimize büyük hizmetleri dokunan bir önceki belediye başkanımız ve Yozgatspor kulüp başkanımız Kazım Arslan'ın taraftarın ve halkın söylemlerine kulak vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yozgatspor’u düştüğü bu duruma rağmen devralmak üzere harekete geçen arkadaşlarla irtibat kurup görüşmeler yaptığını yerel basın ve muhataplardan duyuyorum. Fakat burada şeffaflık ve etik anlayışlara aykırı hareketler okuyup, duyuyoruz. Yozgatspor'a karşı yapılacak her hamlenin karşısında, Yozgatspor'a verilecek her desteğin ve taşın altına konan her elin yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum. Bu vesileyle yönetime talip olan Hakan Hamza Şöhret beyi ve ekibini cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Ülke sathında yaşanan siyasi kutuplaşmaların, yerelde Yozgat'a yansımasını dolayısıyla Yozgatspor’a yansımasını izliyoruz. Yozgatspor siyasetten arındırılmış bağımsız, güçlü duygularla bu renklere gönül vermiş girişimciler tarafından yönetilmeyi hak ediyor’’ dedi. 

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Arslan Söylemlere Kulak Vermeli
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