Antalya’da Yozgat rüzgarı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren eksi adı Güreş Eğitim Merkezi olan Sporcu Eğitim Merkezi sporcularının da yer aldığı müsabakalarda U23 grekoromen Türkiye Şampiyonasında 97 kiloda Enes Buğra Demir Türkiye 3’üncüsü, 55 kiloda ise Yalçın Kunduz Türkiye 5’incisi oldu. Öte yandan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan güreş kursuna katılan Muhammet Aziz Akyüz ise U15 Türkiye Şampiyonasında 85 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak Yozgat’ı gururlandırdı. Ayrıca yine Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nden yetişen ve şuanda ASKİ Spor Kulübü adına mindere çıkan 97 kiloda Beytullah Kayışdağı Türkiye Şampiyonu, 130 kiloda Ahmet Eren Coşkun ise Türkiye 3’üncüsü oldu.