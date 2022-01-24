Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

AMATÖRE KAR ENGELİ

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde 11’inci hafta müsabakalarının bir kısmı oynanırken, bir kısmı ise yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:31
AMATÖRE KAR ENGELİ

Cumartesi gün başlayan ve aralıksız olarak yağmaya devam eden kar yağışı Yozgat’ı etkisi altına aldı. Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde ise Cumartesi günü müsabakalar oynanırken, Pazar günü oynanması gereken müsabakalar yoğun kar yağışı nedeniyle ileriki bir tarihe ertendi. Her grupta birer müsabaka oynanırken A Grubunda Sarayspor konuk ettiği Aydıncık Gençlikspor’a 2-1 mağlup oldu. B Grubunda Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, konuk ettiği Sırçalı Belediyespor’u 6-0 mağlup ederken, C grubunda ise Yozgat Belediyesi Bozokspor konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 3-0 mağlup etti. A Grubunda Yozgat İl Özel İdare Çandırspor, B Grubunda Çiğdemlispor Boğazlıyan Şekerspor, Kale Gençlikspor Sarıkaya Belediyespor, C Grubunda Divanlı Gençlerbirliği Çamlıkspor, Sorgun Gençlikspor Akdağmadenispor, ve Saraykentspor Yenifakılı Gençlikspor aralarında oynanacak olan müsabakalar ise hava muhalefetlerinden dolayı ileriki bir tarihe ertelendi. 

Anahtar Kelimeler:
AMATÖRE KAR ENGELİYozgatIlerigazetesiOcakPazartesiHaberMustafaBacanlıBirinciAmatörKümeFutbolLigYozgatbelediyesiBozoksporKarEngeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okçulardan ziyaret
Okçulardan ziyaret
Vali Polat’tan kızlara moral
Vali Polat’tan kızlara moral
Kızlardan hediye
Kızlardan hediye
Polat ve Köse birlikte izledi
Polat ve Köse birlikte izledi
Kızlar mağlubiyet ile başladı
Kızlar mağlubiyet ile başladı
Sorgun evinde kayıp
Sorgun evinde kayıp
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim