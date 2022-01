AMATÖRE KAR ENGELİ

Cumartesi gün başlayan ve aralıksız olarak yağmaya devam eden kar yağışı Yozgat’ı etkisi altına aldı. Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde ise Cumartesi günü müsabakalar oynanırken, Pazar günü oynanması gereken müsabakalar yoğun kar yağışı nedeniyle ileriki bir tarihe ertendi. Her grupta birer müsabaka oynanırken A Grubunda Sarayspor konuk ettiği Aydıncık Gençlikspor’a 2-1 mağlup oldu. B Grubunda Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, konuk ettiği Sırçalı Belediyespor’u 6-0 mağlup ederken, C grubunda ise Yozgat Belediyesi Bozokspor konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 3-0 mağlup etti. A Grubunda Yozgat İl Özel İdare Çandırspor, B Grubunda Çiğdemlispor Boğazlıyan Şekerspor, Kale Gençlikspor Sarıkaya Belediyespor, C Grubunda Divanlı Gençlerbirliği Çamlıkspor, Sorgun Gençlikspor Akdağmadenispor, ve Saraykentspor Yenifakılı Gençlikspor aralarında oynanacak olan müsabakalar ise hava muhalefetlerinden dolayı ileriki bir tarihe ertelendi.