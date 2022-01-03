Amatörde ikinci devre başladı

Toplam 11 müsabakanın oynandığı Mustafa Bacanlı Yozgat Birincin Amatör Küme Futbol Ligi C grubunda kümede kalma mücadelesi veren Akdağmadenispor sürpriz yaparak ilk üç takım arasına kalma mücadelesi veren Sarakyentspor’u 6-1 mağlup ederek hem ligdeki ilk galibiyetini aldı hem de kümede kalma yolunda umut tazeledi. A grubunda lider Aydıncık Gençlikspor konuk ettiği Çandırspor’u 2-1 mağlup ederken, Yozgat SHÇEKspor konuk ettiği Sarayspor’u 3-1 mağlup etti. Gruptaki diğer müsabakada ise Yozgat İl Özel İdarespor konuk ettiği Bişekspor ile 2-2 berabere kaldı. B grubunda Sarıkaya Belediyespor konuk ettiği lider Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 2-0 yenerek liderlik koltuğunun yeni sahibi olurken, Kale Gençlikspor Tuzkayaspor’u 6-0 yenerek takibini sürdürdü. Boğazlıyan Şekerspor Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor 3-2’lik skor ile geçerken, Sırçalı Belediyespor ise Çiğdemlispor’u 3-2 mağlup etti. C grubunda lider Yozgat Belediyesi Bozokspor konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korurken en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 6-1 yenerek takibini sürdürdü. İlk üçü takım arasına girmeye çalışan Çamlıkspor konuk ettiği Yenifakılı Gençlikspor’u 8-1 mağlup ederken, kümede kalma mücadelesi veren Akdağmadenispor ise Saraykentspor’u 6-1 yendi.