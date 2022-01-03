Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Amatörde ikinci devre başladı

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin ikinci yarısı hafta sonu oynanan müsabakalar ile başladı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 00:43
Amatörde ikinci devre başladı

Toplam 11 müsabakanın oynandığı Mustafa Bacanlı Yozgat Birincin Amatör Küme Futbol Ligi C grubunda kümede kalma mücadelesi veren Akdağmadenispor sürpriz yaparak ilk üç takım arasına kalma mücadelesi veren Sarakyentspor’u 6-1 mağlup ederek hem ligdeki ilk galibiyetini aldı hem de kümede kalma yolunda umut tazeledi. A grubunda lider Aydıncık Gençlikspor konuk ettiği Çandırspor’u 2-1 mağlup ederken, Yozgat SHÇEKspor konuk ettiği Sarayspor’u 3-1 mağlup etti. Gruptaki diğer müsabakada ise Yozgat İl Özel İdarespor konuk ettiği Bişekspor ile 2-2 berabere kaldı. B grubunda Sarıkaya Belediyespor konuk ettiği lider Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 2-0 yenerek liderlik koltuğunun yeni sahibi olurken, Kale Gençlikspor Tuzkayaspor’u 6-0 yenerek takibini sürdürdü. Boğazlıyan Şekerspor Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor 3-2’lik skor ile geçerken, Sırçalı Belediyespor ise  Çiğdemlispor’u 3-2 mağlup etti. C grubunda lider Yozgat Belediyesi Bozokspor  konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korurken en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 6-1 yenerek takibini sürdürdü. İlk üçü takım arasına girmeye çalışan Çamlıkspor konuk ettiği Yenifakılı Gençlikspor’u 8-1 mağlup ederken, kümede kalma mücadelesi veren Akdağmadenispor ise Saraykentspor’u 6-1 yendi. 

Anahtar Kelimeler:
Amatörde Ikinci Devre BaşladıYozgatIlerigazetesiOcakPazartesiHaberMustafaBacanlıBirinciAmatörKümeFutbolLigYozgatbelediyesiBozoksporMaçlarİkinciDevreBaşladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SERiYE DEVAM
SERiYE DEVAM
Sedef de izledi
Sedef de izledi
Guruplara hazırlanıyorlar
Guruplara hazırlanıyorlar
Amatör ara vermeden
Amatör ara vermeden
Belediye’nin konuğu Mersin
Belediye’nin konuğu Mersin
Yurdum Gençlik çalışıyor
Yurdum Gençlik çalışıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim