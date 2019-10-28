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Amatörde heyecan sürüyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı hafta sonu oynanan müsabakalar ile geride kaldı.

Amatörde heyecan sürüyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı hafta sonu oynanan müsabakalar ile geride kaldı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Amatörde heyecan sürüyor

A grubunda lider Çayıralan Esnafspor deplasmanda Çiğdemlispor’u 3-1 mağlup ederek grupta açık ara liderliğini sürdürürken en yakın takipçilerinden Akdağmanedispor ile Çamlıkspor 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı. Çekerek Belediyespor ise konuk ettiği Paşaköyspor’u 9-0 mağlup etti. B Grubunda ise haftaya aynı puanla zirveyi paylaşan Yerköyspor ile Boğazlıyan Şekerspor Yerköy’de karşı karşıya geldi. Yerköyspor güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna kuruldu. Divanlı Gençlerbirliği konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’u 4-1 mağlup ederken, Sarayspor Tuzkayaspor’a 4-0 mağlup oldu. Sarıkaya Belediyespor ise konuk ettiği Şefaatlispor’u 2-0 ile geçti. 

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