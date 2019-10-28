Amatörde heyecan sürüyor

A grubunda lider Çayıralan Esnafspor deplasmanda Çiğdemlispor’u 3-1 mağlup ederek grupta açık ara liderliğini sürdürürken en yakın takipçilerinden Akdağmanedispor ile Çamlıkspor 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı. Çekerek Belediyespor ise konuk ettiği Paşaköyspor’u 9-0 mağlup etti. B Grubunda ise haftaya aynı puanla zirveyi paylaşan Yerköyspor ile Boğazlıyan Şekerspor Yerköy’de karşı karşıya geldi. Yerköyspor güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna kuruldu. Divanlı Gençlerbirliği konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’u 4-1 mağlup ederken, Sarayspor Tuzkayaspor’a 4-0 mağlup oldu. Sarıkaya Belediyespor ise konuk ettiği Şefaatlispor’u 2-0 ile geçti.