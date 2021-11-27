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Amatörde heyecan dorukta

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin üçüncü haftası bugün ve yarın oynanacak olan müsabakalar ile geride kalacak.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:59
Amatörde heyecan dorukta

 A grubunda lider Yozgat SHÇEKspor yarın Çandır ilçe stadında saat 13.00’da Çandırspor ile karşı karşıya gelirken, Sarayspor ile Bişekspor ise bugün Yozgat Bozok Stadı dış sahasında saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. B grubunda ise lider Kale Gençlikspor yarın Boğazlıyan ilçe stadında saat 14.00’da Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor ile karşı karşıya gelirken, en yakın takipçisi Çiğdemlispor ise yarın Sorgun ilçe stadında Sarıkaya Belediyespor’u konuk edecek. Boğazlıyan Şekerspor bugün Yerköy ilçe stadında saat 13.00’da Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile karşı karşıya gelirken, Sırçalı Belediyespor ise yarın saat 12.00’da Boğazlıyan ilçe stadında Tuzkayaspor ile karşılaşacak. C grubunda lider Divanlı Gençlerbirliği yarın Sorgun ilçe stadında saat 14.00’da Sorgun Gençlikspor ile karşı karşıya gelirken en yakın takipçisi Yozgat Belediyesi Bozokspor ise bugün Bozok Stadı Dış sahada saat 14.00’da Yenifakılı Gençlikspor’u konuk edecek. Zirve mücadelesi veren Yozgat Çamlıkspor yarın Saraykent ilçe stadında saat 13.00’da Saraykentspor ile karşı karşıya gelirken, Paşaköy Gençlikspor ise bugün Akdağmadeni ilçe stadında saat 13.00’da Akdağmadenispor ile karşı karşıya gelecek. 

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