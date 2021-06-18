Amatör Kulüplere eğitim

Yurtlu, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Binasında toplanan amatör spor kulübü yönetici ve sporcularına afet bilinci ile kara paranın aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda farkındalık eğitimi verdi. Yurtlu, büyük önem taşıyan bu her iki konuda da eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin değişik yer zamanlarda sürdürüleceğini söyledi. Yurtlu, 2021 Türkiye Afet Eğitim yılı etkinlikleri kapsamında, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla afet eğitmenlerinin sürdürüldüğünü belirtti. Aynı zamanda Afet Bilinci Eğitmeni olan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yurtlu, ilk etapta ilimizde bulunan 50 dernek olmak üzere tüm derneklere yönelik bu farkındalık eğitimlerinin verileceğini ifade etti. Deprem, yangın, sel, su taşkını, heyelan, çığ ve teknolojik kaza gibi afetler konusundaki eğitimlerin önemine değinen Yurtlu, afet eğitimi alan kişilerin edindikleri bilgileri gerek kurum gerekse aile ortamında da paylaşarak tüm bireylerde farkındalık oluşturulmasının sağlanması gerektiğini vurguladı. Yurtlu, diğer yandan, Bakanlıkça yapılan risk analizleri kapsamında dernek ve yöneticilerine yönelik “Kara paranın aklanması ve terörizmin Finansmanının Önlenmesi” hakkında da farkındalık eğitimleri program dahilinde sürdürüldüğünü ifade de etti.