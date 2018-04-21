Amatör kaldığı yerden

A grubunda lider Çekerek Belediyespor yarın Bozok Stadı dış sahasında saat 13.00’da Bişekspor ile karşı karşıya gelirken, liderin en yakıp takipçisi Yozgat Sarayspor ise aynı sahada saat 15.00’da Yenifakılı Gençlikspor’u konuk edecek. B grubunda ise Lider Tuzkayaspor bugün saat 15.00’da Bozok stadı dış sahasında kendisiyle aynı puana sahip olan Çiğdemlispor ile üç puan mücadelesi verecek. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer takım olan Yozgat Belediyespor ise Şefaatli Belediyespor’un ligden ihraç edilmesinden dolayı haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirecek.