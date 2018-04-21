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Amatör kaldığı yerden

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inin ikinci yarısı ara vermeden kaldığı yerden bu gün ve yarın oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek.

Amatör kaldığı yerden

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inin ikinci yarısı ara vermeden kaldığı yerden bu gün ve yarın oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Amatör kaldığı yerden

A grubunda lider Çekerek Belediyespor yarın Bozok Stadı dış sahasında saat 13.00’da Bişekspor ile karşı karşıya gelirken, liderin en yakıp takipçisi Yozgat Sarayspor ise aynı sahada saat 15.00’da Yenifakılı Gençlikspor’u konuk edecek. B grubunda ise Lider Tuzkayaspor bugün saat 15.00’da Bozok stadı dış sahasında kendisiyle aynı puana sahip olan Çiğdemlispor ile üç puan mücadelesi verecek. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer takım olan Yozgat Belediyespor ise Şefaatli Belediyespor’un ligden ihraç edilmesinden dolayı haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirecek.

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