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Amatör Futbol uygulama esasları yayınlandı

AMATÖR Futbol Ligleri için uygulanması gereken esaslar ile ilgili toplandı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılırken, esaslar ile ilgili kurallar ise Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yayınlandı.

19 Ocak 2021 Salı 00:15
Amatör Futbol uygulama esasları yayınlandı

 Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ‘’2020-2021 sezonunda amatör futbol müsabaka, tescil ve disiplin uygulamaları, amatör lisans işlem bedelleri, amatör liglerde yaş ve kategorilerin yer aldığı uygulama esasları, 15 Ocak 2021 tarihli TFF Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup TFF internet sitesinde yayınlanmıştır. Amatör futbolcuların filiz lisans ve vize işlemleri 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olup 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir. Amatör futbolcuların transfer işlemleri ise 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olup bitiş tarihi müsabakaların başlamasından sonra ayrıca ilan edilecektir. 2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar kitapçığı basımı yapılarak tüm amatör kulüplere dağıtımı gerçekleştirilecektir’’ denildi.

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Amatör Futbol Uygulama Esasları Yayınlandı
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