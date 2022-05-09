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Aksoy, Develi ile anlaştı

Develi Belediyespor, 2022-2023 sezonunda başantrenör Bahadır Aksoy ile anlaştı. AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Develi Belediyespor, yeni sezon öncesi kolları sıvadı.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:22
Aksoy, Develi ile anlaştı

Geçen sezon Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor’da görev yapan tecrübeli başantrenör yeni sezonda Develi Belediyespor’un başarısı için mücadele edecek. Aksoy, anlaşma yapılmasının ardından transfer çalışmalarına başladıklarını ve bazı oyuncularla anlaştıklarını belirtti. Transferde aceleci davranmak istemediklerinin altını çizen Aksoy, "Yeni sezonda Develi Belediyespor ile anlaşmış bulunuyorum. Anlaşmanın her iki taraf için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Develi Belediye Başkanımız ve Kulüp Başkanımız Mehmet Cabbar’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni sezon öncesi kolları sıvadık. Şu an hem yabancı hem de yerli bazı isimler ile anlaşma sağladık. Görüşmelerimizin sürdüğü oyuncularda var. Amacımız transferleri sezon açılışı öncesinde tamamlayıp, tam kadro çalışmalara başlamak" diye konuştu.

Son Güncelleme: 08.05.2022 20:23
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