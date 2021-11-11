Açıkgöz’e pehlivan ziyareti

Gençliğinde güreş ile uğraşan, 75 yaşındaki Recep Anlan ile tanışma fırsatı bulan Kaymakam Açıkgöz, ‘’75 yaşındaki Recep amcamız beni ziyaret etti ve kendisiyle tanıştık. Benli köyünde yaşayan Recep amcamız, aynı zamanda Polatlı’daki mühimmat patlamasında yaralanan Osman Özbek’in de dedesi. Osman amcamız askerliğini yaparken TSK adına yarışmalara dahi katılmış bir pehlivan. Zamanın su gibi akıp geçtiğini, yaşlılığın kendisini güçten kuvvetten düşürdüğünü ifade etti. Zaman karşısında insanoğlunun çaresiz kaldığını söyledi. Kendisine hoş sohbeti için teşekkür ediyorum’’ dedi.