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ABAYHAN’DAN ZiYARET

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı önceki gün Bakan danışmanı Yasemin Abayhan’ı ağırladı.

14 Ocak 2022 Cuma 00:19
ABAYHAN’DAN ZiYARET

Yozgat’ta bir dizi ziyaretlerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Danışmanı Yasemin Abayhan, Kadınlar Hentbol Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Celal Atik Spor Salon’unda gerçekleştirdikleri antrenmana katıldı. Antrenman sonrası sporcular ile sohbet eden Abayhan, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve Antrenör Enis Atmaca’dan bilgi aldı. Takımın alt yapı antrenmanı da izleyen Abayhan, takıma başarı dileğinde bulundu. Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının elde ettiği başarılar ile gurur duyduklarını dile getiren Abayhan, 23-26 Ocak tarihleri arasında Yozgat’ta gerçekleştirilecek olan Türkiye Kupası Birinci Kademe müsabakaları öncesinde de takıma başarı dileğinde bulundu. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise Bakan danışmanı Yasemin Abayhan’ın kendilerini ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Antrenör Enis Atmaca ise Bakan Danışmanı Abayhan’ın kendilerini ziyaretinin takım için iyi bir moral olduğunu belirtti. 

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