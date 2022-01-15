Yönetim Kurulu Belli Oldu

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir katıldı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Merkez İlçe Başkanlığa bir süre önce Ahmet Gökhan’ın atandığını hatırlatarak, ‘’Merkez İlçe Başkanlığımızda bir boşalma olmuştu. Akabinde Genel Merkezimizin, Cumhurbaşkanımızın ve Teşkilat Başkanımız Erken Kandemir’in takdirleri ile Ahmet Gökhan görevlendirildi. Merkez ilçemize atanan çok değerli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 2023 seçimlerine giderken tüm arkadaşlarımızın diğer kademelerimiz gibi çok çalışacaklarına inanıyorum. Ak Parti 2023 seçimlerinin inşallah zaferle neticelendirecek. Bu zaferde sizlerin de katkınız ve emeğiniz oldukça fazla olacaktır. Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum’’ diye konuştu. AK Parti Genel Merkeze, Merkez İlçe Başkanlığına aday olarak davet edilen Alp Sinan Ertürk ve Şükrü Yalman’ın da Yönetim Kurulu’nda olduğunu söyleyen AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde teşkilat çalışmalarına, aynı hedef için omuz omuza çalışacaklarını vurguladı. Gökhan, 2023 seçimleri öncesinde çıktıkları yolun meşakkatli ve zorlu olduğunu bu yüzden de Yönetim Kurulu’nun çok büyük önem taşıdığını belirterek, ’’Uzun ve detaylı istişareler neticesinde eğitimi, tecrübe, bilgi ve birikim düzeyi yüksek aynı zamanda da heyecanı ve gençliği içerisinde barındıran bir ekibi oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. AK Parti’de eski, yeni yoktur. Bizler için tüm teşkilat mensuplarımız aynı derecede kıymetlidir. Hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi incitmeden, kırmadan, dargınlık veya küskünlük oluşturacak bir ortama müsaade etmeden yönetimimizi oluşturmanın da çabası içerisinde olduk. Listeye giremeyen herkes bizim kardeşimizdir, arkadaşımızdır. Gönül birliği ile omuz omuza çalışarak 2023 hedeflerine zaferle ulaşacağımıza yürekten inanıyorum’’ dedi. Önceki dönemlerde Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütmüş olan Mustafa Türkmen’e, Musa Halıcı’ya, mevcut İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı’ya, Kürşat Kılıç’a ve yönetimlerine ortaya koymuş oldukları çalışmaları, gayretleri için şahsı ve partisi adına şükranlarını sundu. Gökhan, bu süreçte kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’a, Bakan Bekir Bozdağ’a, Milletvekili Yusuf Başer’e, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı’ya, İl Başkanı Yusuf Başer’e, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal’a ve Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir’e teşekkür etti. AK Parti Genel Merkezi tarafından onaylanan 30 kişilik asil ve 15 kişilik yedek listesindeki Yönetim Kurulu üyelerini açıkladı. Açıklanan yeni Yönetim Kurulunda; Alp Sinan Ertürk, Ayşe Tuğba Şahin, Belkız Merve Şimşek, Betül Kaplan, Derya Altıntaş, Elmas Neslihan Uyar, Emrah Öcal, Emre Karataş, Eray Yıldırım, Erdoğan Uslukılıç, Halil Koçak, Hasan Susam, Hasan Tok, İbrahim Öcal, İsmail Bekdemir, Mehmet Akbulut, Mehmet Erkoç, Mehmet Yılmaz, Mesud Tekbaş, Orhan Ekinci, Osman Yeşer, Sabahattin Nemli, Samet Arslan, Şükrü Yalman, Ümüt Taşdan, Yahya Bolat, Yasemin Ümüt, Yaşar Gülmez, Zahide Yazan yer aldı. •Sümeyye İlhan•