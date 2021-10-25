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Yeniden Refah’ta seçim

Yeniden Refah Partisi Yozgat Merkez ilçe başkanlığı 2. Olağan kongresi yapıldı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:05
Yeniden Refah’ta seçim

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi salonunda yapılan Genel Kurul toplantısında Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Yahya Coşkunsu da katıldı. Yeniden Refah Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanlığına atama ile gelen Salih Suntay, yapılan seçimlerle yeniden ilçe başkanı olup, güven tazeledi. Yeniden Refah Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Salih Suntay, ‘’Yeniden Refah Partimizin Yozgat ikinci olan kongresini gerçekleştirdik. Tekrar bu görevi bana layık gören delegelere teşekkür ederim. Kongremde beni yalnız bırakmayan siyasi parti temsilcisi arkadaşlarıma, sivil toplum örgütleri ile basın mensuplarımıza, kolluk kuvvetlerindeki kardeşlerimize teşekkür ederim’’ dedi.

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