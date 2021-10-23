Yeniden Refah hareketlendi

Aktaş yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde diğer partilerden istifa edip partilerine katılımların günlük artmaya devam ettiğini ileri sürdü. Aktaş, ‘’20 Ekim 2021 tarihinde 127 kardeşimiz ıslak imzalı üye formumuzu imzalayarak partimizin bayrağı altında birleşerek, Yeniden Güçlü Türkiye'nin temellerini oluşturacağız. Giderek daralan ekonomi hayat pahalılığı esnaf, işçi, köylü, çiftçilerimizin zor durumda olduğunu biliyoruz. Sıkıntılarının çözümü için genel merkez Arge başkanlığımız harıl harıl gece gündüz demeden milli kaynaklarımızı kullanarak ekonomiyi istihdamı üretimi artırma yolunda canla başla çalışıyor. Bizlerde bulunduğumuz ilçelerde vatandaşlarımızın sorunlarını sıkıntılarını Arge başkanlığımıza bildiriyoruz her ile ilçeye uygun projeler üretiyoruz’’ diye konuştu.