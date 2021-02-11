Yatırımcının sesine kulak verin!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan yatırımcıların taleplerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na ilettiğini, ancak Yerköy ile OSB arasında yapılması istenilen demiryolu hattıyla ilgili olumsuz yanıt verildiğini açıkladı. Keven, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nin 1997 yılında kurulmasına karşın tam kapasiteye ulaşamadığını, arzu edilen ağır sanayi yatırımlarına kavuşamadığını söyledi. Keven, OSB’ye olan talebi artıracak çözümlerden birisinin de demiryolu taşımacılığının hizmete sunulması olduğuna vurgu yaparak, ‘’Birçok yatırımcı bu talebi tarafıma iletti. Yerköy ilçemizden geçen demiryolundan OSB'ye yük taşımacılığı için 15 kilometrelik bir hat yapılmasını Sayın Bakan Adil Karaismailoğlu’na ilettim. Vermiş olduğu bir cümlelik cevapta ‘Yerköy-OSB arasına demiryolu hattı yapılması 2021 yılı yatırım programında yer almamakta olup, bu konuda Bakanlığımızca yürütülen herhangi bir proje çalışması bulunmamaktadır.’ demektedir. Sayın Bakan, Yozgatlılara ve Yozgat’a yatırım yapan yatırımcılara keşke bir müjde verebilseydi. Ancak Bakanlık bürokratları detaylı bir fizibilite çalışması yapmak yerine bir cümlelik cevap yazısı göndermeyi tercih ettiler. Ticaret Bakanlığı da daha önce Gümrük Müdürlüğü talebimize olumsuz cevap vermişti’’ dedi. Yatırımcının taleplerine kulak verilmesi gerektiğini bildiren Keven ‘’23 yıldır demiryolu taşımacılığına kavuşturulmayan, Gümrük Müdürlüğü kurulmayan Organize Sanayi Bölgesi’ne gelen yatırımcılar ilgi bekliyor. OSB’de 101 parsel var ama 35’i dolu. Yanı başımızda ki Çorum’a bunca yatırımcı gelirken Yozgat’a neden gelmiyor? Siyasilerin, bürokratların artık oturup bir özeleştiri vermesi gerekmiyor mu? OSB’de doluluk oranının artması için yatırımcıyı buraya beklememeliyiz çağrıda bulunuyorum gelin hep birlikte yatırımcının ayağına gidelim. Yozgat’ta bekleyerek yatırımcı gelmez. Hangi konuda talepleri varsa ilgili bakanlıklarla birlikte bunları yerine getirelim” diye konuştu.