Üretim olursa fiyatlar düşer

Özışık, ‘’Son günlerde Yozgat'ta doların artışını dış mihraklara bağlayan paylaşımlar görmeye başladım’’ diyerek yaptığı yazılı açıklamasında, ‘’Basitçe bir daha anlatayım. Ülkede yumurta ihtiyacı 5 milyar adet ise, 6 milyar üretilirse fiyatı düşer, 4 milyar üretilirse fiyatı artar. Dolarda piyasadan talep edilen bir maldır. Çok talep edilirse fiyatı artar’’ dedi. Özışık, faiz düşünce, faizdeki paranın altın ve dolara yöneldiğini, talep arttığı için altın ve dolar fiyatının yükseldiğine vurgu yaptı. Özışık, ‘’Demek ki neymiş. Siha yaptık dolar arttı. Marmaray yaptık dolar arttı. Dış mihraklar artırıyor söylemleri yalanmış. Ekonomide en önemli endeks güvendir. Elinde dolar olan dış yatırımcı ülke ekonomisine güven duyup dolarını getirmezse. İçerdeki sermaye sahibi güven duyup yatırım yapmazsa, üretim artmazsa fiyat artar. Birde ‘hükümet doları bilerek artırıyor. Dolar artınca ihracat artar. İhracat artınca üretim artar. Buda dünyada ilk kez denenen bir ekonomik modeldir’ diyenler var. Şimdi bunu AKP il başkanı dese anlarım. Siyaseten söylemiş derim. Yozgat’ta muhalefet partilerinin projesi yok dediği gibi. Oysa bilir ki benimle karşılıklı oturup Yozgat için proje tartışacak kapasitesi bile yoktur’’ diye konuştu. Özışık açıklamasında, ‘dolar yükselince ihracat artar mı? Bu artış üretimi artırır mı?’ sorularını yöneltti, bu iki soruya cevap bile vermeyi abesle iştigal sayacağının altını çizdi. Özışık, ‘’Ama şunu söyleyeyim; Madem böyle mucize bir formül vardı. 20 yıldır niye yapmadınız. Bu mucize formül enflasyonu körüklemeye devam eder. İki aya kalmaz sıvıyağ 300 lira, ekmek 4 lira, un 600 lira olur. Bu kış normal bir dairenin doğalgaz faturası bin liranın üzerinde gelir. Yani olan vatandaşa olur. Vatandaş ezilir. 5 maaş alan Akp'li bürokrat keyfine devam eder. Akp il başkanı muhalefetin Yozgat için projesi yok diye gezmeye devam eder. Vatandaş yağ alabilmek için kuyruklara mahkum olur. Fuat Oktay Çekerek’e destek olmaya devam eder. Tayyip Erdoğan nas süresini örnek vererek faizi haram diye indiriyoruz der. Bunu seyreden Akp il başkanı helal olsun faiz haram der. Demez ki: Ziraat bankası köylüden faiz alıyor haram değil mi? Halk bankası esnaftan faiz alıyor haram değil mi? Dış mihraklar söylemi algıdır. Tayyip Erdoğan ülkeyi yönetmiyor algıyı yönetiyor. Ayrıca Yozgat için proje dinlemek isteyeni, dolar artışı neden enflasyonu körüklüyor bilmek isteyeni çay içmeye bekliyorum’’ şeklinde konuştu.