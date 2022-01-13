ÜRETİCİLER YENİ FİYAT İSTİYOR

Çiftçilerin zamlar karşısında günbegün yoksullaştığına dikkat çeken Keven, şekerpancarı üreticisi çiftçilerin yapılan zamları telafi etmesi için acil yeni fiyat beklediğini söyledi. “Tüm çiftçiler gibi şekerpancarı üreticimiz de artan maliyetler karşısında elini kolunu kıpırdatamaz hale geldi! Bakın şekerpancarı çiftçisi böyle giderse 2022 dönemi için tarlasına gidemeyecek durumda! Bu insanlar 5-6 yerden maaş almıyorlar! Şekerpancarı taban fiyatı geçtiğimiz 2021 sezonunda bir ton için 420 lira açıklanmıştı. 420 lira çoktan buhar oldu uçtu. Şuan bu fiyatın biran önce güncellenmesi lazım. En az 700 liraya yükseltilmesi lazım. Çünkü pancarın küspesi bile 600 liradan satılıyor. Yozgatlı çiftçimizin de Ziraat Odalarının da talebi şekerpancarı fiyatının güncellemesidir” diye konuşan Ali Keven, gübre fiyatlarının el yaktığına da dikkat çekti. Keven, “Çiftçimizin geçen yıl pancarını ekerken aldığı gübre fiyatı 5 katına ulaştı. Şuan DAP gübresi, ÜRE gübresi 15-16 bin lirayı buldu. Daha geçtiğimiz Eylül ayında pancar sökerken aldığı mazot ikiye katlandı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli şekerpancarı üreticisine bakmayacaksa kime bakacak? Buğday üreticisine bakmayacaksa kime bakacak? Nohut üreticisine bakmayacaksa kime bakacak?”

MÜTEAHHİTE FİYAT

GÜNCELLEMESİ VAR,

ÇİFTÇİYE YOK!

AKP sıralarına da seslenen Keven, “Çiftçimiz bu zulmü hak etmiyor. Biraz elinizi vicdanınıza koyun. Müteahhitlerin inşaat ihaleleri yeni fiyat güncellemesini torba kanunla hemen getirebiliyorsunuz ama Yozgatlı şekerpancarı üreticisine gelince sesiniz çıkmıyor. Şekerpancarı üretimi devam etsin istiyorsanız şekerpancarı taban fiyatı 700 liraya yükseltilmeli ve çiftçinin kaybı önlenmelidir.” diye konuştu.