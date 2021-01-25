Ünal, güven tazeledi

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam da katıldı. Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse de kongrede hazır bulundu. Yozgat AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresine mevcut başkan İlknur Ünal, tek liste ile katılıp, güven tazeledi. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Çam, ‘’Bizler kadına şiddetle mücadelelerde sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürdük ama baktığımızda birileri boy boy mahkeme salonlarından fotoğraf sergiliyorlar. Diğer taraftan kendi teşkilatlarındaki kadınlara sahip çıkmaktan aciz bir tutum sergiliyorlar’’ dedi. Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da Türkiye'de kadının siyasette ve hayatın her alanında görünür ve etkin olmasının önünü açan liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de konuşmasında kongrenin hayırlı olması dileğinde bulundu.