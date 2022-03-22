Türkiye ‘iYi’ olacak

Yozgat’a yapmış olduğu ziyaretler kapsamında Yerköy ilçesini ziyaret eden Demirer, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ile bir araya geldi. Yapmış olduğu ziyaretler kapsamında açıklama yapan Demirer,” 17 Mart Perşembe günü Yozgat’ımızın güzel ilçesi Yerköy’deydik. Belediye Başkanımız Sayın Ferhat Yılmaz, İlçe Başkanımız Sayın Davut Yorulmaz ve diğer ilçe başkanlarımız ile esnaflarımızı ziyaret ettik, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in selamlarını ilettik ve kandillerini kutladık” dedi.