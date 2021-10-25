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Tonlarca ürün çöpe gidecek!

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, beraberindeki CHP heyeti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesi Yozgatlı çiftçilerin sorunlarını dinledi, Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesinde bir çiftçinin isyanı gündem oluşturdu.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:14
Tonlarca ürün çöpe gidecek!

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Uzunlu Beldesi’nde ayçiçeği üreticisinin adeta kaderine terk edildiğini ileri süren çiftçi, tepkisiyle gündem oluşturdu. Kendisinin 2009 yılında, oğlunun ise 2019 yılında MHP’den belediye başkan adayı da olduğunu belirten çiftçi Mehmet Karacabey, üretim maliyetlerinin önceki yıla göre katlanmasına rağmen ürünlerine yarı oranında değer biçildiğini ileri sürdü. Karacabey, ‘’Toprak Mahsulleri Ofisi ürünlerimizi zaten almıyor. Bizim de ayçiçeği tohumlarını saklayacak depomuz yok. Bu ürün 10 gün daha yerde kalırsa çürüyecek. Bir yılın emeği çöp olacak” dedi. Tonlarca ürünün heba olabileceğinden yakınan Karacabey, ‘’Mazot veresiye, gübre veresiye… Artık borucumu ödeyemiyorum. Son gelen zamlarla mazot ve gübreye tamamen zarardayım. Tüccarların benden kilosunu 4 - 8 liraya ve vadeli aldıkları ürün marketlerde 30 lira. Gecen yıl 14-15 liraya verdiğim ürünü bu sene 4 liraya satarsam borçları nasıl öderim? Hem biz, hem üretici hem de ülke zararlı bu işte” açıklamasında bulundu. 
İTHALATA SIFIR VERGİ
AK Parti Hükümetinin ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisini sıfırladığını hatırlatan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da, “Geçtiğimiz yıl AKP hükümeti 1 milyon 145 bin ton ayçiçeği tohumu ithal etti. Başka ülkelerin çiftçilerini destekleyenler bırakın kendi üreticisini desteklemeyi adeta çiftçilerimiz üretemez hale gelsin diye elinden geleni yapan bir anlayış var karşımızda” dedi. Çiftçilerin ciddi bir borç yükü altında olduğunu da belirten CHP’li Durmaz, ‘’Tüccarların verdikleri tohumluk fiyatları maliyetleri bile karşılayamaz durumda. Bu noktada Devletin üreticilerine sahip çıkacak adımlar atması beklenir. Ne yazık ki üreticiyi düşünen yok. Bu yanlış politikalar devam ederse önümüzdeki günlerde ciddi bir gıda krizi yaşamamız kaçınılmaz’’ ifadelerini kullandı.
 

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