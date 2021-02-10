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TAKiP EDiN YA DA ETTiRiN!

MHP Yozgat Milletvekili Sedef’ten, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yanıt.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:48
TAKiP EDiN YA DA ETTiRiN!

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında yaptığı konuşmasında dile getirdiği, ‘’MHP Yozgat Milletvekili Meclis Kürsüsüne çıktı, Yozgat’ın sorunlarını anlattı mı? Hiç anlatmadı. Anlatamaz. Anlatırsa bir daha vekil seçilemez’’ şeklindeki sözlerine, ‘’Takip edin veya ettirin!’’ uyarısıyla yanıt verdi. ‘’Öncelikle Meclis Genel Kurul çalışmalarını takip etmenizi ya da takip ettirmenizi öneririm’’ diyen Sedef, MHP’nin tüm milletvekillerinin seçim bölgelerinin sorun ve taleplerini Meclis Genel Kurulunda defaten dile getirdiklerini söyledi. Sedef, ‘’Bir Genel Başkan olarak yaptığınız konuşmalar öncesinde bahsedeceğiniz konuyu biraz araştırmış ve çalışmış olsanız bilgi sahibi olur, komik durumlara da düşmezsiniz. Meclis Genel Kurulunda yaptığımız neredeyse her konuşmada Yozgatlı hemşerilerimizin sorun sıkıntı ve beklentilerini dile getirdik. Cumhur İttifakı olarak Yozgat’ımıza değer katmak ve gelişmesi çabasında olduk. Bunu Tüm Yozgatlı hemşerilerimiz bilir, şahittir’’ diye konuştu. Sedef, zahmet edip araştırmaması halinde Kılıçdaroğlu’nu kendisinin bilgilendirebileceğini de anlattı. Sedef, ‘’MHP Yozgat Milletvekili olarak Yozgat için nasıl çalışmalar yaptığımızı Yozgat Halkından sorun! Aldığınız cevaplar sizi tatmin etmezse CHP’li Yozgatlı hemşerilerimizden sorun! Yozgatlının MHP Milletvekiline olan sevgisini cadde sokak bir memleket bilir’’ ifadelerini kullandı.

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TAKiP EDiN YA DA ETTiRiN!
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