Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1430
ALTIN
454.960
DOLAR
8.1664
STERLİN
11.3123
EURO
9.6048

Sorunların takipçisiyiz

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, ilçe ziyaretlerini sürdürürken, ilçe halkının taleplerini, sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Hafta boyunca Boğazlıyan, Çayıralan, Çandır, Akdağmadeni ve Sorgun'da halkla buluşan Keven, ilçelerin sahipsiz olmadığını, kaydettiği sorunları ilgili kurumlara ileteceğini, TBMM'de gündeme taşıyacağını söyledi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:52
Sorunların takipçisiyiz

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Boğazlıyan ilçesinden başlattığı ziyaretlerini Çayıralan, Çandır, Akdağmadeni ve Sorgun ilçelerinde sürdürdü. Partisinin İlçe Başkanlarıyla birlikte köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Keven, “Bazı köylerimizde altyapı sorunları devam ediyor. Sayın Valimize bu sorunları iletip takipçisi olacağım. Ayrıca muhtarlarımızın aşı taleplerini de Sağlık Bakanlığı ile görüşeceğim. Biz vatandaşa siyaset yapmaya gelmedik. Onların sorunlarını öğrenmeye geldik. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde vatandaşın çektiği sıkıntı ve beklentileri sürekli gündeme taşıyoruz. Yozgatlı hemşerilerim artık bu gidişat değişsin istiyor" dedi. Çayıralan ve Çandır ilçelerini ziyaret eden Keven, belediye bünyesinde ki ÇEKAŞ Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti. Esnaf gezisi de yapan Keven daha sonra Çayıralan Ziraat Odası Başkanı Alparslan Berk, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Güneş, Bereketli Süt Yönetim Kurulu Ali Öndemir, Gökhan Erdoğan ve Çayıralan Süt Birliği Başkanı Murat Kalkan'ı da ziyaret ederek ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Akdağmadeni ilçesinde halkla buluşan Keven, İlçe Halk Kütüphanesi’ni de ziyaret ederek Kütüphanecilik Haftası’nı kutladı. Beraberindeki heyet ile Yukarıçulhalı, Bozhüyük, Hüyüklüalan, Ardıçalan ve Veziralan köylerini ve muhtarlarıyla bir araya gelen Keven, köylerin kilitli parke haklarının verilmemiş olmasına tepki gösterdi. Keven, “Bu köylerimizi bu çamurla baş başa bırakan zihniyet hastalıklı bir zihniyettir. Bu çağda hâlâ bu şekilde ayrımcılık yapan zihniyeti halkımızın takdirine bırakıyorum. Bu eksikler giderilecek başka yolu yok. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği hiç bir mazeret ileri sürmesin” diye tepki gösterdi. Sorgun'da çeşitli meslek gruplarından bir heyetle toplantı yapan Milletvekili Ali Keven, “Sorgunlu hemşerilerimiz ile birlikte bu toplantı için büyük emek harcayan emekli imam Şenol beye ve bizlere ev sahipliği yapan bu sıcak imkânı sağlayan Misvak Oteli sahibi Ömer beye teşekkür ediyorum. Bütün katılımcıların ayağına sağlık. Sorgun artık yeter diyor, ve bu ekonomik darboğazdan bu zamlardan bu gübre fiyatlarından ve bu kötü ekonomi yönetiminden kurtulmak için artık değişim istiyor” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Sorunların Takipçisiyiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADEM, kadının yanında
KADEM, kadının yanında
DiYARBAKIR ANNELERiNE DESTEK
DiYARBAKIR ANNELERiNE DESTEK
Keven’den esnaf ziyareti
Keven’den esnaf ziyareti
Keven’den tepki
Keven’den tepki
Kandil Simidi Dağıttılar
Kandil Simidi Dağıttılar
Ağıralioğlu sorun dinledi
Ağıralioğlu sorun dinledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim