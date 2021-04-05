Sorunların takipçisiyiz

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Boğazlıyan ilçesinden başlattığı ziyaretlerini Çayıralan, Çandır, Akdağmadeni ve Sorgun ilçelerinde sürdürdü. Partisinin İlçe Başkanlarıyla birlikte köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Keven, “Bazı köylerimizde altyapı sorunları devam ediyor. Sayın Valimize bu sorunları iletip takipçisi olacağım. Ayrıca muhtarlarımızın aşı taleplerini de Sağlık Bakanlığı ile görüşeceğim. Biz vatandaşa siyaset yapmaya gelmedik. Onların sorunlarını öğrenmeye geldik. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde vatandaşın çektiği sıkıntı ve beklentileri sürekli gündeme taşıyoruz. Yozgatlı hemşerilerim artık bu gidişat değişsin istiyor" dedi. Çayıralan ve Çandır ilçelerini ziyaret eden Keven, belediye bünyesinde ki ÇEKAŞ Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti. Esnaf gezisi de yapan Keven daha sonra Çayıralan Ziraat Odası Başkanı Alparslan Berk, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Güneş, Bereketli Süt Yönetim Kurulu Ali Öndemir, Gökhan Erdoğan ve Çayıralan Süt Birliği Başkanı Murat Kalkan'ı da ziyaret ederek ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Akdağmadeni ilçesinde halkla buluşan Keven, İlçe Halk Kütüphanesi’ni de ziyaret ederek Kütüphanecilik Haftası’nı kutladı. Beraberindeki heyet ile Yukarıçulhalı, Bozhüyük, Hüyüklüalan, Ardıçalan ve Veziralan köylerini ve muhtarlarıyla bir araya gelen Keven, köylerin kilitli parke haklarının verilmemiş olmasına tepki gösterdi. Keven, “Bu köylerimizi bu çamurla baş başa bırakan zihniyet hastalıklı bir zihniyettir. Bu çağda hâlâ bu şekilde ayrımcılık yapan zihniyeti halkımızın takdirine bırakıyorum. Bu eksikler giderilecek başka yolu yok. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği hiç bir mazeret ileri sürmesin” diye tepki gösterdi. Sorgun'da çeşitli meslek gruplarından bir heyetle toplantı yapan Milletvekili Ali Keven, “Sorgunlu hemşerilerimiz ile birlikte bu toplantı için büyük emek harcayan emekli imam Şenol beye ve bizlere ev sahipliği yapan bu sıcak imkânı sağlayan Misvak Oteli sahibi Ömer beye teşekkür ediyorum. Bütün katılımcıların ayağına sağlık. Sorgun artık yeter diyor, ve bu ekonomik darboğazdan bu zamlardan bu gübre fiyatlarından ve bu kötü ekonomi yönetiminden kurtulmak için artık değişim istiyor” ifadelerini kullandı.