Sedef, sorun dinliyor

Şefaatli ve Yerköy ilçelerinden sonra Saraykent, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerini ziyaret eden Sedef, ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulunup, sorunlarını dinleyip, taleplerini aldı. Milletvekili Sedef’e MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, bazı parti yöneticileriyle, ilçe başkanları, İl Genel Meclis üyeleri eşlik etti. Sedef, Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy’u ziyaretinden sonra Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile bir araya geldi. Belediyenin gerçekleştirdiği projeler ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulan Sedef, daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulundu. Sedef Akdağmadeni ilçesinde belediyenin desteği ile üretime açılan tekstil tesislerini de gezdi. Sedef, ‘’Üretken Belediyecilik anlayışını benimseyen MHP belediyeleri tüm Türkiye olduğu gibi Akdağmadeni ilçemizde de asli görevlerinin yanında istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Akdağmadeni İlçemizde Belediyemiz ile birlikte Akkon Tekstil şuanda yaklaşık 100 aileye geçim kaynağı sağlıyor. Belediyemizin teşviki ve yer tahsisiyle istihdam sayısı 400 olarak planlanmakta. Ziyaretimizde firma yetkililerine de belirttiğimiz gibi her türlü destekle arkalarındayız. Yozgat'ı üretimle hep birlikte büyüteceğiz’’ dedi.