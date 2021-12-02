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PERiNÇEK, SORUN DiNLEDi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilen ‘Üretim Devrimi Kurultayı’na katıldı. Perinçek konuşurken bir vatandaş yüzüne taktığı maske ile protestoda bulundu.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:46
PERiNÇEK, SORUN DiNLEDi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilen kurultaya katıldı. Perinçek, ‘’Faizcilerin yanında olan hükümetler, Türkiye'yi bu düzene sokanlar, faizciden yana, sıcak para komisyoncusundan yana, dolar, borsa vurguncusundan yana. Onun için sorun, kaynakların bölüşülmesine gelip dayanıyor’’ dedi. Perinçek, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen ‘Üretim Devrimi Kurultayı’nda çiftçilerin sorunlarını dinledi, konuşma yaparken bir vatandaş tarafından da protesto edildi. Türkiye'nin önünde fırtınalar olduğunu, bu zorluklardan Ergenekon'dan çıktığı gibi çıkacağını belirten Perinçek, ‘’Türkiye öyle bir yere geldi ki artık böyle devam etmesi mümkün değil. Peki buraya nasıl geldi. Bu hikaye 1980'de başladı yani 40 yıl önce. 1980'de bir ekonomik program getirdiler. Bunu getirirken de dediler ki 'çiftçi, üretici, bu ülkenin sırtında kambur. Bu çiftçiye ucuz mazot veriyorsun, destekler veriyorsun bu ülkenin sırtında kambur haline geldi.' dediler. Esnafı, zanaatkarı da sanayici de kambur ilan ettiler. Dışarıdan ucuz alalım, kapıları bacaları açalım. Kümesin kapısını açtılar, tilkiler geldi, tavukları boğazladı. Türkiye'nin son 40 yılda yaşadığı olay budur’’ diye konuştu. Perinçek, faiz ve faizcileri eleştirerek, ‘’Çiftçiler faize çalışıyor. Traktöre, tarlalara haciz geliyor. Esnaf da faize çalışıyor. Sanayici de faize çalışıyor. Mal alan tüketici, vatandaş da faize çalışıyor. Çünkü aldığımız her malın içinde faiz var. Sonuç itibarıyla Türk milletini faize çalışır bir millet haline getirdiler. Faizcilerin yanında olan hükümetler, Türkiye'yi bu düzene sokanlar, faizciden yana, sıcak para komisyoncusundan yana, dolar, borsa vurguncusundan yana. Onun için sorun, kaynakların bölüşülmesine gelip dayanıyor’’ ifadelerini kullandı.  Perinçek, konuşmanın ardından partiye yeni katılanlara rozet taktı. Öte yandan, Perinçek konuştuğu sırada yüzünde maske ile salona girip oturan Yusuf Emre Budak isimli vatandaş tarafından tek kişilik protesto gerçekleştirdi. Yüzünde, Çin’in Doğu Türkistan politikasına tepki olarak bir maske bulunan protestocu ile partililer arasında tartışma yaşandı. Protestocu, polis tarafından salondan çıkartıldığı kaydedildi. (aa)

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