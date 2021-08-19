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Pazarcı esnafını gezdi

Yozgat’ta her hafta Çarşamba günü kapalı Pazar alanında kurulan Pazar dualarla açıldı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 00:55
Pazarcı esnafını gezdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazı ve partisinin İl Başkanı Yusuf Başer ile birlikte pazarın açılış duasına eşlik edip, pazarcı esnafıyla sohbet etti. Milletvekili Başer, ‘’İl Başkanımız, Belediye Başkanımız, İl Genel Meclisi Başkanımız ve Merkez İlçe Başkanımız ile birlikte Yozgat Çarşamba pazarını esnaf kardeşlerimiz ve hemşehrilerimizle birlikte dualarla açtık. Sebzeci ve Pazarcı esnafımıza hayırlı ve bereketli satışlar dileğinde bulunduk’’ dedi. AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer de, ‘’Bismillah dedik güne pazarcı esnafımızı ziyaretle başladık, dualarına eşlik ettik. Pazarcı esnafımızla bir araya geldik. Memleketimizin dinamikleri esnafımıza hayırlı işler bereketli kazançlar diledik’’ ifadelerini kullandı. 

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Pazarcı Esnafını Gezdi
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