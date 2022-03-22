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Partililerden ziyaret

AK Parti Yozgat teşkilatı Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

22 Mart 2022 Salı 00:50
Partililerden ziyaret

Ziyarete AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve Merkez İlçe Yönetimini katıldı. Ziyaret kapsamında AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başer, “İlk günkü aşk ve memleket sevdasıyla durmak yok yola devam. Ziyaretten dolayı Yozgat AK Parti teşkilatına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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