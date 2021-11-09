Öğrenci var binası yok!

2019 yılı sınavıyla öğrenci alarak eğitim öğretime başlayan Veterinerlik Fakültesi’nin aradan geçen 3 yıla rağmen eğitim binasının bulunmamasına tepki gösteren CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 3. Sınıfa başlayan öğrencilerin Sorgun Meslek Yüksekokulu’nda, Yozgat’ta bulunana Tıp Fakültesi’ne ait eski binada ve Mühendislik Fakültesi’nde bulunan birkaç sınıfta eğitim görmeye çalıştıklarını söyledi. Keven, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi Sorgun Veterinerlik Fakültesi 2019-2020 eğitim döneminde öğrenci almaya başladı ve şuan eğitimine devam etmektedir. Sorgun ilçemizde bulunan Veterinerlik Fakültesi’nin öğrencisi var, tabelası var ancak aradan geçen 3 yıla rağmen eğitim binası hala yok. Bu konuda yaşanan belirsizlik devam etmektedir. Öğrenciler yaşadıkları mağduriyetten mustarip durumdalar’’ dedi. Keven, Yozgat’ta 100’den fazla Veterinerlik öğrencisinin bulunduğunu, ortada ne fakülte binasının bulunduğunu ne de laboratuvarının olduğunu aktardı. Keven, ‘’Öğrenciler 1. ve 2. sınıfları Sorgun Meslek Yüksekokulu’na ait binada teorik olarak gördüler. 3. Sınıf olan öğrencilerin yoğun uygulama görmeleri gerekirken Yozgat’ta Tıp Fakültesi’ne ait eski binada ve Mühendislik Fakültesi’nde bulunan birkaç sınıfta eğitim görmeye çalışıyorlar. Böyle eğitim planlaması olmaz. Onca zahmet sonucu fakülteyi kazanan öğrencilerimizi bir oraya bir buraya taşımak ne kadar verimli olur. Sorgun ilçemizde Veterinerlik Fakültesi için gerekli binaların yapımına acil başlanılmalıdır. Öğrencilerimizi bu mağduriyetten kurtarıp Sorgun Veterinerlik Fakültesi’ni fiziki imkânlara sahip bir eğitim yuvasına kavuşturmalıyız. YÖK Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda artık harekete geçmelidir’’ diye konuştu.