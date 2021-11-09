Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Öğrenci var binası yok!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağlı Sorgun Veterinerlik Fakültesinin öğrencisinin bulunmasına karşın, okul binası ve laboratuvarının bulunmamasını eleştirdi.

09 Kasım 2021 Salı 00:59
Öğrenci var binası yok!

2019 yılı sınavıyla öğrenci alarak eğitim öğretime başlayan Veterinerlik Fakültesi’nin aradan geçen 3 yıla rağmen eğitim binasının bulunmamasına tepki gösteren CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 3. Sınıfa başlayan öğrencilerin Sorgun Meslek Yüksekokulu’nda, Yozgat’ta bulunana Tıp Fakültesi’ne ait eski binada ve Mühendislik Fakültesi’nde bulunan birkaç sınıfta eğitim görmeye çalıştıklarını söyledi. Keven, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi Sorgun Veterinerlik Fakültesi 2019-2020 eğitim döneminde öğrenci almaya başladı ve şuan eğitimine devam etmektedir. Sorgun ilçemizde bulunan Veterinerlik Fakültesi’nin öğrencisi var, tabelası var ancak aradan geçen 3 yıla rağmen eğitim binası hala yok. Bu konuda yaşanan belirsizlik devam etmektedir. Öğrenciler yaşadıkları mağduriyetten mustarip durumdalar’’ dedi. Keven, Yozgat’ta 100’den fazla Veterinerlik öğrencisinin bulunduğunu, ortada ne fakülte binasının bulunduğunu ne de laboratuvarının olduğunu aktardı. Keven, ‘’Öğrenciler 1. ve 2. sınıfları Sorgun Meslek Yüksekokulu’na ait binada teorik olarak gördüler. 3. Sınıf olan öğrencilerin yoğun uygulama görmeleri gerekirken Yozgat’ta Tıp Fakültesi’ne ait eski binada ve Mühendislik Fakültesi’nde bulunan birkaç sınıfta eğitim görmeye çalışıyorlar. Böyle eğitim planlaması olmaz. Onca zahmet sonucu fakülteyi kazanan öğrencilerimizi bir oraya bir buraya taşımak ne kadar verimli olur. Sorgun ilçemizde Veterinerlik Fakültesi için gerekli binaların yapımına acil başlanılmalıdır. Öğrencilerimizi bu mağduriyetten kurtarıp Sorgun Veterinerlik Fakültesi’ni fiziki imkânlara sahip bir eğitim yuvasına kavuşturmalıyız. YÖK Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda artık harekete geçmelidir’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Öğrenci Var Binası Yok!YozgatIlerigazetesiSalıHaberChpMilletvekiliAlikevenSorgunVeterinerlikFakültesiöğrenciVarOkulYÖK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK PARTiDEN TEPKi
AK PARTiDEN TEPKi
Başer, Akademiyi değerlendirdi
Başer, Akademiyi değerlendirdi
AKADEMi AÇILDI
AKADEMi AÇILDI
CHP İl Başkanı Yaşar, ziyareti değerlendirildi
CHP İl Başkanı Yaşar, ziyareti değerlendirildi
Çayıralan heyeti Ankara’da
Çayıralan heyeti Ankara’da
Yozgat yüz güldürdü
Yozgat yüz güldürdü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim