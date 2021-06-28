Muhalefetten hastane tepkisi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Şehir Hastanesi dahil toplam 5 kamu hastanesi işletmesinin Rönesans Holding tarafından Danimarkalı bir şirkete devredildiğini hatırlatarak, devir işlemini Rekabet Kurumunun da onayladığını hatırlattı. Keven, ‘’Kamunun malı olması gereken hastanelerimizi Yap-İşlet-Devret (YİD) olarak Şehir Hastanesi modeliyle özel şirketlere yaptıran siyasi iktidar 80-90 yıllık Devlet Hastanelerini tasfiye etti. Şehir Hastanelerine yüksek garantiler verildi. Sözleşmeyi devir hakkı bile verildi! Kamunun elinde olması gereken Şehir Hastaneleri'nde yabancı bir şirkete yapılan bu devir işlemi iptal edilmeli, YİD modeline son verilmeli ve sağlık hizmeti özel şirketlerin insafına terk edilmemelidir! Milyonlarca insanın sağlık hizmeti alma hakkı ne Danimarkalı bir şirkete ne de Rönesans Holding'e teslim edilemez!’’ diyerek tepkisini dile getirdi. İYİ Parti Ar-Ge Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer de hastane işletmesinin devredilmesini eleştirdi. Demirer, ‘’Yozgat Şehir Hastanemiz bir Danimarka firması olan ISS’ye satılıyor. Demek ki ‘Yap İşlet Devret Modeli’ buymuş. Şeker Fabrikasından sonra elimizde kalan son kalemizde gidiyor. Korkarım ki Yozgat Hava Limanını da aynı akıbet bekliyor. Çok acilen Yozgat Tabip Odasını bu konuya duyarlı olmaya ve bu satışa tavır koymaya davet ediyorum. Yozgat’ımıza sahip çıkalım’’ ifadelerini kullandı.