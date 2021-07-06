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Mobbing iddiasına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Şehir Hastanesi’nde mobbing iddialarına ve görevden almalara tepki gösterdi.

06 Temmuz 2021 Salı 00:13
Mobbing iddiasına tepki

Keven, Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi ve çalışanları pandemi koşullarında dahi canla başla hizmet vermeye çalıştığını, çalışmaya da devam ettiğini hatırlattı. Keven, ‘’Ancak gerek sağlık gerek idari birimlerde yaşanan siyasi baskılar ne yazık ki hastane çalışanlarımız arasında çok büyük huzursuzluklara yol açmaktadır. Yaşanan bu huzursuzluklar tarafıma da sık sık iletiliyor. Çünkü kendisini sağlık çalışanlarının ve yöneticilerinin hatta ömrünü tıbba adayan hekimlerimizin üzerinde gören bir siyasi zihniyet hastanede bu insanların üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır’’ dedi. Akrabası olan eski bir siyasetçinin gölgesine yaslanarak, birçok doktorun ve hastane yöneticisinin görevden alınmasına, Yozgat’tan ayrılmasına sebep olduğunu ileri sürün Keven, siyasi nüfuzu kullanılan insanların bundan haberlerinin dahi olmayabileceğini kaydetti. Keven, ‘’Yıllarca bakanlık yapmış bir siyaset insanının sırf akrabası diye siyasi nüfuzunu hastanede baskı aracına dönüştürmek Yozgat’ımıza zarar vermektedir. Yozgat Şehir Hastanesi’nin yönetimini ve doktorlarını rahat bırakın. Rahat bırakın ki mesleklerini en iyi şekilde ve en huzurlu ortamda yapmaya çalışsınlar. Yozgat ilimizin kurumsal kimliğine ve misafirperver kültürüne leke düşürecek her hareketin karşısındayım. İlimizde görev yapan doktorlarımız başımızın tacıdır. Her sıkıntılarında yanlarında olmaya hazırım. Meslek hayatlarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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Mobbing Iddiasına Tepki
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