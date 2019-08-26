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Milletvekili Başer, köyleri gezdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, köy ziyaretlerini sürdürdü. Başer, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, bazı İl Genel Meclis üyesiyle birlikte Derbent, Kavurgalı ve Günyayla köylerini ziyaret etti.

Milletvekili Başer, köyleri gezdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, köy ziyaretlerini sürdürdü. Başer, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, bazı İl Genel Meclis üyesiyle birlikte Derbent, Kavurgalı ve Günyayla köylerini ziyaret etti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
Milletvekili Başer, köyleri gezdi

Derbent köyünde sulama tesislerini gezen Başer, ‘Derbent Köyümüzde AK Parti iktidarında yaptırılan, köyümüzün topraklarını su ile buluşturduğumuz Kapalı Devre Sulama Sisteminde incelemede bulunduk. Ne mutlu köyümüzün toprakları şimdi daha verimli. Derbent Köyümüzü ziyaret ettik. Köy sakinlerimizle bir araya geldik. Hasbihal ettik’ dedi. Milletvekili Başer, köylerimize hizmet götürmeye devam edildiğini de hatırlatarak, Gülyayla Köyünde kanalizasyon arıtma tesisi inşaatının devam ettiğini, kısa zamanda tamamlanarak, hizmete sunulacağını bildirdi. Milletvekili Başer, Kavurgalı Köyünde Bayrak Dikme törenine katılarak, ‘Vatan, Millet ve Bayrak sevdalısı’ köylülerle bir araya geldiklerinin altını çizdi.
 

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