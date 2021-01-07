MHP’den AK Parti’ye ziyaret

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoglu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, İl Genel Meclisi MHP Grup Başkanı Ümit Şahbaz, Kamu-Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Kababel ve MHP yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. MHP heyeti, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı’na atanan Yusuf Başer’i tebrik edip, bir süre görüştü. MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu parti binasında ise, Yozgat Ticaret Odası Başkanı Sinan Çelik, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hacı Selvi, Yozgat Ticaret Odası Genel Sekreteri Hakan Bektaş, Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı. Irgatoğlu’nu daha sonra Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci de Meclis ve İl Genel Meclis Üyeleriyle birlikte ağırladı.