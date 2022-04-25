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MHP Sarıkaya’da

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sarıkaya İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 00:07
MHP Sarıkaya’da

Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen programa Belediye Başkanı Ömer Açıkel, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, geçmiş dönem Belediye Başkanları AK Parti ve Ali Osman Erbir, parti yönetimi, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe yönetiminin düzenlemiş olduğu iftar programıyla Sarıkayalı vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sedef, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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