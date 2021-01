MHP Milletvekili Sedef, sorun dinledi

Milletvekili İbrahim Ethem Sadef’e MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, eşlik etti. Sedef, Yerköy, Şefaatli, Boğazlıyan, Yenifakılı, Saraykent, Akdağmadeni ve Sorgun ilçelerinde hem teşkilat hem sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Sedef, her zaman hemşehrilerinin yanında olduğunu, sadece seçimden seçime değil vatandaşların sevincine, üzüntüsüne ortak olduğunu söyledi. Sedef, ‘’Soğuk hava şartlarına rağmen halkımızın bu sıcak karşılaması bizleri mutlu etmiştir, kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşkilatlarımızın genç dinamik yapısı halkımızın teveccühü ile tekrar moral bulmuş ve enerjisini yenileyerek artırmıştır. Biz vatandaşlarımızın her zaman yanındayız onlar da sağ olsunlar bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Aklı fikri Türkiye olan, tek hedefi bu aziz milleti hak ettiği yüksek refah ve huzur ortamına kavuşturmak olan partimiz inandığı yolda milletinin yanında yürümekten asla vazgeçmeyecektir’’ dedi.

ÇALIŞIYORUZ

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, göreve geldikleri günden bugüne kadar hep vatandaşlarla iç içe olduklarını, ilçe ziyaretlerinde bulunup, teşkilatlarla, sivil toplum kuruluşları ile görüştüklerini kaydetti. Irgatoğlu, ‘’Halkımızın nabzını halkımıza sorarak tutuyoruz. Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef beyefendi de bizleri yalnız bırakmıyor. Halkın vekili ile halkı ziyaret ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak hangi ilçede ziyaretlerde bulunduk ise hep sıcak bir karşılama oldu. Hemşerilerimiz bizi gittiğimiz her yerde bağrına basıyor. Nereye gitsek o hanenin yada iş yerinin bir üyesi gibi bizleri ağırlıyorlar’’ dedi. Irgatoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi olarak sadece seçimlerde değil her zaman halkın yanında olmak adına ziyaretlerde bulunmaya devam ettiklerini anlattı. Irgatoğlu, ‘’Halkımızın partimize ve Milletvekilimize olan yoğun teveccühü bizim azimle çalışmamıza vesile oluyor. Bizde onlardan aldığımız güçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçelerimizi şehrimizi karşı karış gezerek nerde ki hemşerilerimizin derdi varsa, nerde ki istekleri varsa ve bizlerden ne bekliyorlarsa onları dinleyip ona göre çalışmalarımızı yürüteceğiz. Her zaman daha güçlü bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizleri bağrına basan ve her yerde bizlere sahip çıkan hemşerilerimize teşekkürü de borç bilirim” diye konuştu.