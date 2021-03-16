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Lisans mezunu çalışana kadro talebi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, kamuda işçi unvanıyla çalışan lisans mezunu olanların kadroya geçiş hakkı talebini bakanlara soru önergesiyle iletti.

16 Mart 2021 Salı 00:48
Lisans mezunu çalışana kadro talebi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, kamu kurumlarında işçi unvanıyla çalışırken lisans bölümü mezunu olan kamu işçilerine kadroya geçiş hakkı verilmesi için soru önergesi verdi. Milletvekili Keven, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, işçi, tekniker gibi unvanla çalışırken mühendislik bölümü gibi lisans bölümlerini bitiren ancak memurluğa geçiş hakkı bekleyen kamu işçilerinin taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Keven, ‘’Kamu kurumlarında işçi kadrosunda çalıştığı halde fiilen mezun olduğu üniversite bölümüne göre çalışan, tekniker olarak işçi kadrosunda çalışırken mühendislik bölümünü bitiren ve benzer durumlarda olan üniversite mezunu kamu işçileri acil bir değerlendirme beklemektedir’’ dedi. Keven, DSİ, Karayolları gibi kurumlarda tekniker olarak işçi unvanında çalışan yüzlerce mühendisin bulunduğunu hatırlattı. Keven, ‘’Üniversite mezunu personelin memur kadrolarından uygun olanlarına geçirilmesine yönelik bakanlık tarafından acil bir çalışma yapılmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Lisans Mezunu çalışana Kadro Talebi
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