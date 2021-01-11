Kongre hazırlığı

13 Ocak Çarşamba günü saat 12.00’da başlayacak olan Ak Parti Yozgat İl 7’inci Olağan Kongresi Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda yapılacak. Kongrenin yapılacağı salonda süsleme çalışmaları devam ederken, alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili çalışmalar da devam ediyor. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, seçimlere tek liste ile girmesi bekleniyor. 13 Ocak itibari ile il kongresinin gerçekleşeceğini bildiren İl Başkanı Başer, Yozgat merkez ile birlikte tüm ilçelerde önemli hizmetlere imza attıklarını, bundan sonraki süreçte de devam eden yatırımların tamamlanması, yeni yatırımların devreye sokulması noktasında çalışmalar yapacaklarını bildirdi.