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Kılıç, süreci değerlendirdi

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, son bir yılın genel değerlendirmesini yaparken, ‘’Yozgat’ı aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağız’’ ifadelerini kullandı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 00:56
Kılıç, süreci değerlendirdi

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Yozgat Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nden güven tazeleyerek yeniden başkan seçilmesinin ardan, geçen bir yıllık süreyi değerlendirdi. Kılıç, AK Parti teşkilatlarının birlik beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü, teşkilatta en alt kademeden, en üst kademeye kadar uyum içerisinde çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmadıklarını aktardı. Kılıç, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gece gündüz demeden ailesinden sağlığından ödün vererek ilimiz ve ülkemiz için yoğun mesai harcıyor. Bizlerde partimizin bir neferi olarak taşın altına elimizi değil gövdemizi koyarak bu kutlu yolda AK Parti’mizin bayrağını daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olacağız. AK Parti ailesi olarak bizler büyük bir aileyiz. Parti çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlarla hemhal olduk. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak bizlerin insanlık görevi olduğunu düşünüyoruz ve bu şekilde hareket ediyoruz. Bu uğurda Reisimize layık bir şekilde, dün olduğu gibi bundan sonrada hep birlikte yorulmadan, usanmadan koşacağız” diye konuştu.

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