Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1392
ALTIN
453.431
DOLAR
8.2475
STERLİN
11.3824
EURO
9.6912

Keven’den esnaf ziyareti

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Boğazlıyan ilçesinde esnafı ziyaret etti.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:56
Keven’den esnaf ziyareti

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker ve partililer ile bir araya gelen Keven, çalışmalar ve ilçesin sorunları hakkında bilgi aldı. Muhtarlarla da bir araya gelen Keven, sorun ve beklentileri dinleyip not aldı.  Keven, Boğazlıyan'da partililer ve vatandaşlarla buluşmaktan mutlu olduğunu söyledi. CHP'nin Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu ifade eden Keven, "Biz vatandaşa siyaset yapmaya gelmedik. Onların sorunlarını öğrenmeye geldik. Örgütlerimizi ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Yozgat'ımızın ilçelerini beldelerini ve köylerini yerinde ziyaret ederek, sorunları dinleyeceğiz. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde vatandaşın çektiği sıkıntı ve beklentileri not alacağız. CHP Türkiye'nin kurucu partisidir. 2023'te iktidar olmak için birlik ve beraberliğimizi sürdürmeliyiz" dedi. Keven, daha sonra şehit ailelerini ziyaret etti, Uzunlu Beldesi’ne geçti. Keven, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı ve İlçe Başkanı Ahmet Peker ile birlikte belde esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.  

Anahtar Kelimeler:
Keven’den Esnaf Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keven’den tepki
Keven’den tepki
Kandil Simidi Dağıttılar
Kandil Simidi Dağıttılar
Ağıralioğlu sorun dinledi
Ağıralioğlu sorun dinledi
Başer’den yakın takip
Başer’den yakın takip
Keven, sorunlara çözüm istedi
Keven, sorunlara çözüm istedi
Yozgat, Ankara’ya aktı
Yozgat, Ankara’ya aktı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim