Keven, sorunlara çözüm istedi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Boğazlıyan-Çandır Karayolu yapım inşaatında çalışan işçilerin maaş alacakları ile öğretmenlere ne zaman aşı yapılacağını, öğrencilerin eksikliklerinin ne zaman nasıl giderileceği konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi. Keven, ilgili bakanlıkların yanıtlaması talebiyle verdiği iki ayrı soru önergesinden ilkinde, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü sınırlarında yapımı devam eden Boğazlıyan-Çandır-Çayıralan yol inşaatında çalışan işçilerin maaş alacaklarının ödenmesini talep etti. Keven, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, yapılacak ilk hak edişte işçi alacaklarının ödenmesini işçilerle birlikte takip edeceğini bildirdi. Keven, Boğazlıyan-Çandır-Çayıralan yol yapımında çalışan 82 işçiye 3 ayı aşkın süredir ücretlerinin ödenmediğini ileri sürdü. İşçilerin, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’ne dilekçe vererek sorunun çözümü için defalarca girişimde bulunduklarını hatırlatan Keven, ‘’Kayseri Bölge Şefi ‘Siz çalışın, çalıştığınız şirket ücretleri ödemezse biz öderiz’ diyerek işçilerden çalışmaya devam etmelerini istemiştir. Ancak ücretler ne taşeron şirket tarafından ne de Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından ödenmemiştir. Taşeron şirket, para olmadığı için ücretleri ödeyemediğini açıklamıştır’’ dedi. Milletvekili Keven, ‘’Yozgat Boğazlıyan-Çandır-Çayıralan yol yapımında çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmesi için Bakanlığınız tarafından bir girişimde bulunulmuş mudur? İşçilerin ücretlerinin ödenmesi için ilgili şirketin hak edişlerinden işçi alacakları neden mahsup edilmemiştir? Yapım işlerinde ilgili hak edişlerin ekinde yer alacak şekilde puantaj defteri ve işçi alacakları ilam yer almış mıdır? Bu işçi alacağı ilanının şantiyede görünür bir panoda 15 gün durduğuna dair bir kanıt var mıdır? İşçilerin ücretlerini aylardır ödenmemesi hakkında bir yaptırımda bulunulmuş mudur?’’ sorularına da yanıt talep etti.

EĞİTİM DURUMU

CHPŞ Yozgat Milletvekili Ali Keven, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istediği soruları kapsayan önergesinde ise, öğretmenlerin aşı sorununu, online eğitimden ve EBA'dan faydalanamayan milyonlarca öğrencinin eğitim eksiklerinin nasıl kapatılacağı konularında kamuoyunun bilgilendirmesini istedi. Keven, Covit19 pandemisi nedeniyle dünya genelinde yaşanan aksamaların en çok kendini hissettirdiği alanlardan birisinin de eğitim hizmeti olduğuna dikkat çekti. Keven, ‘’Ülkemizde yaşanan eğitim aksamalarının en aza indirilmesi amacıyla oııline ve yüz yüze olmak üzere karma bir eğitim hizmeti devam ettirildiği hepimizce malumdur. Ancak yüz yüze yapılan sınavların iki hafta gibi çok uzun bir süreye yayılarak yapılması çok büyük bir hareketlenmeye yol açmıştır. Ayrıca online eğitimden faydalanamayan öğrencilerin sınavlarının nasıl sonuç verdiği konusu da açıklanmaya muhtaçtır’’ diye konuştu. Keven, ‘’Yapılan sınavlar online eğitim gibi olanaklardan yararlanamayan öğrencilere nasıl uygulanmıştır? Ne gibi sonuçlar elde edilmiştir? Bu grupta yer alan öğrencilerin eğitim eksikleri nasıl kapatılacaktır? Yüz yüze sınav uygulamasında oluşan hareketlenmeyi en aza indirmek amacıyla belli konu başlıklarında hazırlanacak olan test şeklinde bir ulusal sınavla her öğrenci kendi oturduğu ilçede bu ulusal sınava tabi tutulamaz mı? Bugüne kadar sınıfta derse giren ve sınavlarda görevli olan öğretmenlerin kaçı aşılanmıştır? Bu sayı yüzde kaçma denk gelmektedir?’’ sorularının da Milli Eğitim bakanı Selçuk tarafından yanıtlanmasını talep etti.