Keven incelemelerde bulundu

Keven, Yenifakılı CHP İlçe Başkanı Mustafa Zararsız, Belediye Başkanı Soner Yalçın, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Karabulut, Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu ile birlikte Yenifakılı Tarımsal Üretim Kooperatifi'ni (YÜKA) ve Üretici Kadınlar Atölyesi'ni ziyaret ettik. Keven, Kooperatif Başkanı Bülent Yüce ve üretici kadınlara başarılar diledi. CHP Yozgat Milletvekili Keven, Boğazlıyan ilçesinde de Aslan Aslan'ın serasını ziyaret etti. Keven, ‘’Yerel üreticilerin bu şekilde alternatif yöntemleri deneyerek bölge ekonomisine katkıda bulunmaları takdir edilmeli ve desteklenmelidir’’ dedi.