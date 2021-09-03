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Kaymakamlar veda etti

Yozgat’ın ilçelerinde görev yapan ve son çıkarılan kararname ile başka il ve ilçelerde görevlendirilen kaymakamlar, yeni görev yerlerine gitmek üzere veda etti.

03 Eylül 2021 Cuma 00:12
Kaymakamlar veda etti

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde görev yapan İrem Baha Yağan, yeni görev yerine gitmek üzere ilçeden ayrılmadan önce veda mesajı yayınladı. Yağan, Akdağmadeni ilçesinde kısa süreli ve vekâleten görev yaptığını hatırlatıp, buna rağmen meftun olduğunu, görev yaptığı süreçte hiç bir vatandaşa devletin yüce makamının kapısını kapatmamaya özen gösterdiğini söyledi. Yağan, ‘’Büyük, küçük, yaşlı, genç demeden makamımıza gelen tüm hemşehrilerimin sorunlarını dinledim, çözmek için çaba gösterdim. Sizleri ve güzel ilçemizi tanıyabilmek için az uyudum, ara vermedim, çok çalıştım. Ziyaretine gitmeye, sorunlarını çözmeye söz verdiğim vatandaşlarımızın her sıkıntısını çözmek için elimden geleni yaptım. Malûmunuz olduğu üzere devlet yönetiminde süreklilik esastır. Eminim ki benden daha deneyimli ve daha yetenekli bir meslek büyüğüm ilçemize lâyıkıyla hizmet edecektir.Bayrağımızın olduğu her yer vatan toprağımızdır. Yakın ya da uzak nerede görev yaparsam yapayım kapımız Akdağmadenli tüm vatandaşlarımıza açıktır’’ dedi. 
AYDINCIK ilçesinde görev yapan Adem Balkanlıoğlu’da Van Valiliğine görevlendirildi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ‘’Van Vali Yardımcılığına atanan Aydıncık Kaymakamımız Sayın Adem Balkanlıoğlu 'nu yeni görev yerine uğurladık. Görev yaptığı süreç de ilkeli ve uyumlu çalışmaları ve ilçemize hizmetleri için teşekkür ediyor yeni görev yerinde başarılar diliyorum’’ dedi.
ÇEKEREK ilçesinde yaklaşık bir yıldır görev yapan Kaymakam Hüseyin Kaptan, Artvin’in Yusufeli ilçesine atandı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Kaymakam Kaptan’ı uğurlarken, ‘’Kaymakamımız yaklaşık 14 aya yakın bir süre İlçemizde görevde bulunarak Çekerek'e, Çekerekli hemşehrilerimize hizmet etti. Bu hizmetlerinden dolayı belediyemiz ve Çekerek halkımız adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizi ilgilendiren tüm konularda Belediyemiz ve Kaymakamlığımız arasında uyumlu ve seviyeli bir çalışma ortamımız oldu. Bunun içinde ayrıca yürekten kendisine teşekkür ediyorum. Yeni tayin olduğu Artvin ili Yusufeli ilçesinde de güzel çalışmalarda bulunması dileğiyle kendisine başarılar diliyorum’’ dedi. Kaymakam Kaptan da, ‘’Doğal güzelliğinin yanında samimiyet ve muhabbetle dolu olan ve hizmetinde bulunmaktan her zaman mutluluk duyduğum bu ilçeden ayrılmak elbette kolay olmayacak. Çekerek’ten ayrılırken gönlümüzün ve kapımızın sizlere sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isterim. Sevinçlerinizle mutlu olacak, üzüntülerinizle kederleneceğim. Ülkemizin bir başka cennet köşesi Yusufeli'nde aynı anlayış ve fedakarlıkla çalışmaya devam edeceğim’’ ifadelerini kullandı. 

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Kaymakamlar Veda Etti
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