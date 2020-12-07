KADININ ADI YOK!

YOZGAT, Cumhuriyet tarihi boyunca meclise kadın milletvekili göndermeyen iller arasında yer aldığı gibi, belediye başkanlığı makamını da bugüne kadar kadınlara hem merkezde hem de ilçelerinde teslim etmeyen iller arasında bulunuyor. Cumhuriyet tarihi boyunca Yozgat ile birlikte Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bayburt, Burdur, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Sinop’tan hiç kadın milletvekili çıkmadı. Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı Nuray Karaoğlu, “20 ilimizin hiçbir zaman bir kadın milletvekili tarafından temsil edilmemiş olması oldukça üzücü bir durum. 1997 yılından bu yana eşit temsil için çalışan KA.DER ve tüm kadın hareketinin evde, okulda, iş dünyasında ve siyasette kısaca toplumun her alanında kadınların da eşit bir şekilde yer alması mücadelesine rağmen, bugün meclise giren 600 milletvekilinden sadece 101’i kadın’’ ifadelerini kullandı. Yozgat Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek de, Türk kadınına seçme seçilme hakkının verilmesinin yıldönümü nedeniyle kutlanan ‘Kadın Hakları Günü’ kapsamında yazılı açıklama yaptı. Şimşek, ‘’1930 yılından itibaren çıkartılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma, ihtiyar meclisine seçilme hakkını elde eden kadınlarımız; 5 Aralık 1934’de Anayasamızda ve Seçim Kanununda yapılan değişikliklerle milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır. Bu nedenle bu tarih ‘Kadın Hakları Günü’ olarak kutlanmaya başlanmıştır’’ diye konuştu. Şimşek, meclisteki kadın milletvekillerinin çok daha etkin olması gerektiğine vurgu yaparak, ‘’Ancak burada da kadın milletvekillerimizin, kadın bakış açısından uzaklaşarak, olaylara mensubu oldukları siyasi parti açısından bakmaları; gerek toplumsal değişimin gerekse yasal değişikliklerin yapılmasını engellemektedir. Kadının insan haklarının önündeki engellerin kalkması, yasal değişikliklerin yapılması, kadın – erkek eşitliğini sağlayacak toplumsal dönüşümün sağlanması için Yozgat Barosu Başkanlığı olarak çalışmalarımıza ve mücadelemize devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. Seyfettin SAĞLAM